Khối tài sản hàng chục tỷ USD của các tỷ phú Việt Nam biến động ra sao trong tuần VN-Index mất gần 30 điểm?

Theo dữ liệu Forbes được ghi nhận chiều 18/10, tổng tài sản ròng của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam giảm khoảng 1,7 tỷ USD sau một tuần, tương đương 3,5%.

Danh sách gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Trần Đình Long. Dù quy mô tài sản của cả nhóm đi xuống, vị trí dẫn đầu của ông Phạm Nhật Vượng vẫn được duy trì với khoảng cách rất lớn so với những người xếp sau.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tuần giao dịch kém tích cực khi VN-Index nối dài đà giảm, mất hơn 29 điểm so với tuần trước.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 12/10-16/10. Ảnh: Vietstock

Ông Phạm Nhật Vượng giảm 1,4 tỷ USD

Theo dữ liệu Forbes, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, giảm từ 35,2 tỷ USD ngày 10/10 xuống còn 33,8 tỷ USD, tương đương giảm 1,4 tỷ USD hay khoảng 4%.

Cùng với biến động tài sản, thứ hạng của ông trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới lùi từ vị trí 66 xuống vị trí 68.

Dù vậy, ông Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới tại thời điểm dữ liệu được ghi nhận.

Với tài sản 33,8 tỷ USD, ông Vượng chiếm khoảng 72,4% tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Nói cách khác, cứ 100 USD tài sản của nhóm này thì khoảng 72 USD thuộc về Chủ tịch Vingroup.

Tỷ trọng trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa ông Vượng và bốn người còn lại. Tổng tài sản của cả bốn tỷ phú xếp sau cộng lại vào khoảng 12,9 tỷ USD, vẫn thấp hơn nhiều so với khối tài sản riêng của ông Vượng.

Bốn tỷ phú còn lại biến động ra sao?

Trong nhóm năm người giàu nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục đứng thứ hai với tài sản ròng khoảng 4,1 tỷ USD. Con số này không thay đổi so với mức ghi nhận ngày 10/10 trong hai bài viết được đối chiếu. Thứ hạng toàn cầu của bà dịch chuyển nhẹ từ vị trí 1.030 xuống 1.031.

Đứng thứ ba là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup. Tài sản ròng của bà giảm từ khoảng 4 tỷ USD xuống 3,8 tỷ USD, tức giảm 200 triệu USD, tương đương 5%. Thứ hạng toàn cầu của bà thay đổi từ vị trí 1.066 xuống 1.106.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, ghi nhận tài sản giảm từ 2,8 tỷ USD xuống 2,7 tỷ USD, tương đương giảm 100 triệu USD, hay khoảng 3,6%. Thứ hạng của bà lùi từ vị trí 1.487 xuống 1.535.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, tiếp tục đứng thứ năm trong nhóm. Tài sản của ông được Forbes ghi nhận ở mức khoảng 2,3 tỷ USD trong cả hai thời điểm. Tuy nhiên, thứ hạng thế giới thay đổi từ vị trí 1.831 xuống 1.738.

Một điểm đáng chú ý trong danh sách là mối liên hệ giữa tài sản của ba cá nhân thuộc hệ sinh thái Vingroup: Ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

Tính đến ngày 17/10, tổng tài sản ròng của ba người đạt khoảng 40,3 tỷ USD, tương đương hơn 86% tổng tài sản của năm tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Con số này phản ánh mức độ tập trung tài sản đáng kể trong nhóm doanh nhân đứng đầu bảng xếp hạng trong nước.

So cuối tuần trước, tổng tài sản của ba người giảm khoảng 1,7 tỷ USD, chủ yếu đến từ mức giảm 1,4 tỷ USD của ông Vượng, cùng mức giảm của bà Hương và bà Hằng.

Ngoài TOP 5 người giàu nhất Việt Nam, trên bảng xếp hạng Forbes còn có sự góp mặt của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, có tài sản ước tính 2,3 tỷ USD. Cùng mức tài sản này là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, doanh nhân nổi bật trong ngành thép Việt Nam.Trong khi đó, ông Ngô Chí Dũng, gắn với VPBank, được ghi nhận sở hữu khoảng 1,3 tỷ USD.Một doanh nhân khác là ông Nguyễn Đăng Quang, gắn liền với Masan Group, hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và các lĩnh vực kinh doanh liên quan. Tài sản của ông được hiển thị ở mức khoảng 1,1 tỷ USD.