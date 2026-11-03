Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Reuters, giá dầu có thời điểm giảm hơn 4% khi các quan chức Iran và Qatar tiến hành đàm phán ngày thứ ba liên tiếp, thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông có thể sớm được cải thiện.

Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại KCM Trade, nhận định những hy vọng về tiến triển ngoại giao, cùng việc không xuất hiện thêm đợt leo thang quân sự đáng kể nào trong cuối tuần qua, đã góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Tuy nhiên, những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn hiện hữu.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Trong tháng 10, Saudi Arabia đã tăng lượng xuất khẩu dầu thô so với tháng trước, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện.

Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố tập kích nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và cơ sở sản xuất Abqaiq của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco. Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cũng thông báo đánh chặn một tên lửa hành trình do lực lượng này phóng về phía miền Tây nước này.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết xung đột liên quan đến Iran đã khiến lượng dầu dự trữ toàn cầu sụt giảm đáng kể. Kể từ khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, thế giới đã tiêu thụ gần 1 tỷ thùng dầu từ các kho dự trữ.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép lớn từ các yếu tố địa chính trị. Dù vậy, triển vọng đàm phán đang phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư, tạo áp lực giảm lên giá dầu trong phiên giao dịch mới nhất.

Giá xăng dầu trong nước

Từ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của giá xăng trong tuần này. Nguyên nhân là Chính phủ đã quyết định giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng xuống 0%, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng từ kỳ điều hành chiều 29/10. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.