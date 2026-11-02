Giá vàng hôm nay 2/11: Tiếp tục giảm sâu, người mua lỗ đậm

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Trước giờ mở cửa phiên sáng 2/11, giá vàng trong nước tiếp tục được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều.

Cụ thể, ngay sau khi mở phiên, giá vàng miếng SJC nhanh chóng được điều chỉnh xuống còn 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Đáng chú ý, biên độ mua - bán đối với vàng miếng tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, thị trường vàng nhẫn cũng đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 13,38 triệu đồng/chỉ mua vào và 13,78 triệu đồng/chỉ bán ra (tương đương 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng).

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC được điều chỉnh xuống còn 13,18 triệu đồng/chỉ và bán ra từ 13,58 triệu đồng/chỉ (tương đương 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng). Không đứng ngoài cuộc đua, DOJI cũng điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng, đẩy giá mua - bán xuống còn 13,4 - 13,8 triệu đồng/chỉ (tương đương 134 - 138 triệu đồng/lượng).

Có thể thấy rằng đà giảm của giá vàng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính riêng trong tháng 10, giá vàng miếng đã bốc hơi tới 5,1 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn mất 6,1 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch mua vào - bán ra, người mua vàng miếng và vàng nhẫn trong đầu tháng 10 hiện đã lỗ lần lượt 8,1 triệu đồng/lượng và 10,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi

Khảo sát vào rạng sáng 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.900,18 USD/ounce, tăng 11,11 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,29% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 122,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng đã có dấu hiệu phục hồi trong phiên đầu tuần song theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới. Theo chuyên gia này, kim loại quý đã trải qua gần 2,5 tháng suy yếu liên tục với xu hướng các đỉnh giá sau luôn thấp hơn đỉnh trước.

Đáng chú ý, đà sụt giảm của giá vàng hiện diễn ra đồng thời với các đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. Diễn biến này phản ánh tâm lý ưu tiên nắm giữ tiền mặt, tái cơ cấu dòng tiền, hạ tỷ lệ đòn bẩy và thanh lý tài sản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư, thay vì chuyển sang kênh trú ẩn an toàn như thông lệ. Ông Kuptsikevich nhấn mạnh,trong các giai đoạn bán tháo trên diện rộng, vàng thường biến động cùng chiều với cổ phiếu và chỉ thực sự bứt phá trở lại khi các ngân hàng trung ương phát tín hiệu rõ ràng về việc chuyển hướng sang chính sách nới lỏng tiền tệ.

Bên cạnh yếu tố thanh khoản, triển vọng lãi suất toàn cầu cũng đang đè nặng lên giá vàng. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều giữ nguyên lãi suất trong tuần qua, thông điệp điều hành từ các cơ quan này vẫn khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về các đợt thắt chặt bổ sung vào tháng 12.

Song song đó, giá dầu thô hiện tiệm cận vùng đỉnh của biên độ giao dịch trong năm, tiếp tục thổi bùng lo ngại về rủi ro lạm phát quay trở lại. Trước những tác động cộng hưởng từ lãi suất cao và chi phí năng lượng, ông Kuptsikevich cho biết đang điều chỉnh lại kịch bản dự báo đã đưa ra từ đầu năm, trong đó không loại trừ khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh về mốc 3.300 USD/ounce.