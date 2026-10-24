8 tỷ USD: Tiết lộ một thứ khiến nhiều tỷ phú né tránh bằng mọi cách, CEO Nvidia lại sẵn sàng móc hầu bao

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh Tomohiro Ohsumi

California đang cân nhắc tăng thuế đối với giới siêu giàu, khiến một số doanh nhân sở hữu hàng tỷ USD tìm cách chuyển đến những bang có chính sách thuế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ông Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, lại cho rằng đóng thuế là trách nhiệm gắn liền với thành công.

“Tôi không ngại đóng thuế. Bạn kiếm được càng nhiều tiền thì phải đóng thuế càng nhiều. Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Sunday Morning.

Theo Huang, ông là minh chứng cho “giấc mơ Mỹ”, bởi những cơ hội tại Mỹ đã giúp ông được học tập, thành lập doanh nghiệp, theo đuổi hoài bão và gặp gỡ những người góp phần xây dựng Nvidia.

“Việc tôi có đủ khả năng đóng 8 tỷ USD tiền thuế trong vòng 5 năm là một đặc quyền. Tôi không sợ đóng thuế. Tôi chỉ sợ nghèo”, vị tỷ phú nói.

Với khối tài sản ước tính 180 tỷ USD, Huang hiện nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới. Ông cho rằng việc đóng góp trở lại cho hệ thống đã tạo điều kiện để mình thành công là điều xứng đáng.

Nhiều tỷ phú tìm cách rời California

Tâm điểm tranh luận là đề xuất đánh thuế một lần 5% đối với cư dân California có tài sản vượt 1 tỷ USD. Chính quyền bang kỳ vọng biện pháp này có thể mang lại hàng chục tỷ USD trong vài năm để tài trợ cho y tế và giáo dục.

Theo The Guardian, các tỷ phú công nghệ đã huy động hơn 340 triệu USD, đồng thời chi hơn 1 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch phản đối đề xuất. Một số nhân vật nổi tiếng như Peter Thiel của Palantir và Mark Zuckerberg của Meta đã chuyển khỏi California.

Hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin cũng chuyển các pháp nhân kinh doanh sang Florida và Nevada, trong khi Travis Kalanick, cựu CEO Uber, chuyển địa chỉ đến Austin.

Trái ngược với làn sóng này, Huang cho biết ông chưa từng nghĩ đến chuyện rời California vì thuế.

“Tôi đã nói với tất cả mọi người rằng: Hãy chuyển đến California, đừng rời đi. Thuế ở đây thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng điều đó có sao”, ông phát biểu tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford hồi đầu năm.

Theo CEO Huang, California có khí hậu thuận lợi và là trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tập trung nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Trụ sở Nvidia đặt tại Santa Clara, ngay giữa Thung lũng Silicon. Ông cho rằng doanh nghiệp lựa chọn hoạt động tại đây cũng phải chấp nhận những chi phí đi kèm.