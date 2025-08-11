Tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ thắng thầu dự án nhà máy điện 3 tỷ USD

Theo thông báo ngày 8/8, Công ty Phát điện bang Bihar đã chọn Adani Power sau khi doanh nghiệp này đưa ra mức giá bán điện thấp nhất trong một cuộc đấu thầu cạnh tranh khốc liệt. Dự kiến, hai bên sẽ sớm ký các hợp đồng cung cấp điện riêng lẻ với các đơn vị tiện ích thuộc sở hữu nhà nước.

Ông S.B. Khyalia – CEO Adani Power – cho biết tập đoàn sẽ xây dựng một nhà máy mới hoàn toàn (greenfield project) với số vốn 3 tỷ USD, hứa hẹn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của bang Bihar.

Dự án đang được triển khai trước thềm cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào cuối năm nay tại Bihar.

Dự án sẽ mang lại những tác động kinh tế gì?

Ba nhà máy điện than này dự kiến cung cấp tổng công suất 2.400 MW, trong đó nhà máy đầu tiên sẽ đi vào hoạt động sau 4 năm. Trong giai đoạn thi công, dự án có thể tạo tới 12.000 việc làm và duy trì khoảng 3.000 việc làm khi chính thức vận hành thương mại.

Bihar, bang đông dân ở miền Đông Ấn Độ, kỳ vọng dự án sẽ không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn thu hút thêm các nhà đầu tư công nghiệp, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Dự án này có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Kế hoạch triển khai dự án diễn ra ngay trước kỳ bầu cử bang Bihar vào cuối năm nay. Bihar là bang có số ghế nghị sĩ lớn thứ tư tại quốc hội Ấn Độ, đóng vai trò quan trọng với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Tỷ phú Gautam Adani – một đồng minh thân cận của ông Modi – đã nối lại các kế hoạch đầu tư quy mô lớn sau khi bị chững lại hồi năm ngoái vì cuộc điều tra của Mỹ. Với khối tài sản ước tính 60 tỷ USD (theo Forbes), ông hiện là người giàu thứ hai Ấn Độ và đứng đầu Tập đoàn Adani Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng, cảng biển, hàng không, xi măng, dầu ăn đến bất động sản và truyền thông.