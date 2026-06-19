Hà Nội sắp thu hồi gần 25 ha đất ở phường Bồ Đề để làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Bồ Đề làm cầu, đường và nhà ở xã hội

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25 ha đất trên địa bàn phường Bồ Đề để triển khai hàng loạt dự án giao thông, trường học, công viên, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm khu vực phía Đông Thủ đô.

Theo danh mục dự kiến thu hồi, phường Bồ Đề có 24 dự án được triển khai. Trong đó, 19 dự án sử dụng vốn ngân sách, chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học và không gian công cộng.

Nổi bật là các dự án xây dựng các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 13,5 - 30 m, kết nối với các trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp và Ngô Gia Khảm, đồng thời liên thông với các khu đô thị mới tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Thụy.

Một góc tại phường Bồ Đề. Ảnh: Khổng Chí

Ngoài ra, tuyến đường 15,5 m từ phố Gia Quất đến đường 30m Ngô Gia Khảm kéo dài; tuyến đường 17,5 m từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn; hai tuyến đường 13,5m kết nối đường Nguyễn Sơn với tuyến đường 22m tại phường Bồ Đề; cùng các tuyến đường 30m liên kết khu vực Ngô Gia Khảm với các ô quy hoạch tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Lâm.

Song song với đó, thành phố cũng triển khai nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch thuộc Bồ Đề, Gia Thụy và Thượng Thanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Hà Nội sẽ đầu tư nhiều công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Danh mục dự án gồm xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch A.8/THCS phường Ngọc Thụy (cũ); trường mầm non tại ô quy hoạch A.2/NT1 phường Ngọc Thụy (cũ) và trường mầm non tại ô quy hoạch A.7/NT2 phường Ngọc Lâm (cũ).

Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng công viên, hồ điều hòa tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh (cũ), đồng thời đầu tư vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch A.8/P2 phường Ngọc Thụy.

Trong nhóm dự án đăng ký mới bằng vốn ngân sách, đáng chú là các dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Bồ Đề để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa.

Cùng với đó là dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Đây là công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, góp phần giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy hiện nay.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách.

Trong đó, ba dự án chuyển tiếp gồm Trạm biến áp 110kV Ngọc Thụy và nhánh rẽ; Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối; và Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh (Khai Sơn City).

Đáng chú ý, một dự án nhà ở xã hội mới cũng được đăng ký triển khai để bán cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện dự án giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất đấu giá và hoàn thiện hạ tầng khu vực Gia Thụy, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Đông Hà Nội.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Bồ Đề

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại phường Bồ Đề