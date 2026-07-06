Trung Quốc chi hơn nửa tỷ USD mua tôm hùm Việt

Theo số liệu thống kê từ VASEP, gần như toàn bộ kim ngạch xuất khẩu tôm hùm sang thị trường tỷ dân đến từ tôm hùm xanh, đạt khoảng 504 triệu USD, chiếm hơn 99,5%. Trong khi đó, các dòng tôm hùm khác chỉ đạt khoảng 2,4 triệu USD, dù tăng 345% so với cùng kỳ.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh ngay từ đầu năm. Tháng 2 ghi nhận mức cao nhất với khoảng 154 triệu USD, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2025. Các tháng sau duy trì ở mức 78-87 triệu USD. Riêng tháng 5 đạt 78,4 triệu USD, tăng hơn 21%, cho thấy sức mua vẫn duy trì sau mùa cao điểm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn nhờ nhu cầu ổn định với thủy sản sống, đặc biệt ở phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc chiêu đãi và quà biếu.

Tôm hùm Việt Nam cũng sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường này. Khoảng cách địa lý gần giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và duy trì chất lượng hàng sống. Doanh nghiệp có thể linh hoạt cung ứng bằng cả đường bộ và đường hàng không. Đặc biệt, tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình có mức giá cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.

Tôm hùm xanh tại cửa hàng hải sản ở TP HCM. Ảnh: Trần Trường

Ngoài lợi thế nội tại, sự thay đổi cơ cấu nguồn cung cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong năm 2025, một số nguồn cung truyền thống như Canada, Mỹ và Australia chịu tác động từ thuế quan, gián đoạn thương mại hoặc phục hồi sản xuất chậm, tạo dư địa để tôm hùm Việt Nam mở rộng thị phần. Nhờ đó, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nguồn cung tôm hùm quan trọng của Trung Quốc, tạo nền tảng cho đà tăng trưởng trong năm nay.

Các chuyên gia dự báo, nếu nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc tiếp tục ổn định và doanh nghiệp duy trì được nguồn cung chất lượng, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sẽ còn dư địa tăng trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, ngành cần theo dõi sát các thay đổi về chính sách nhập khẩu, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng của Trung Quốc để duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.