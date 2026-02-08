Pháo hoa Tết: Loạn giá, trắng hóa đơn

"Hét giá" tùy hứng

Mỗi dịp Tết, pháo hoa Z121 - sản phẩm độc quyền từ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng được người dân săn đón để đón giao thừa. PV Tiền Phong ghi nhận tại các 'đại lý ủy quyền' ở Đắk Lắk về tình trạng cùng một mặt hàng nhưng mỗi nơi hét một giá 'trên trời', trong khi hóa đơn rất mập mờ.

Trong vai đi mua pháo hoa, PV ghé cửa hàng kinh doanh số 5, địa chỉ 610/3 Lê Duẩn, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Không khí tại đây hầm hập sức nóng của người mua người bán. Nhân viên cửa hàng đon đả giới thiệu những mẫu "hot" nhất năm nay như: Giàn nhấp nháy, giàn phun viên loại D16x25 đồng giá 440.000 đồng/giàn, riêng giàn phun hoa D16x25 chạm ngưỡng 820.000 đồng/giàn.

Cửa hàng kinh doanh số 5, địa chỉ 610/3 Lê Duẩn, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Thắc mắc về mức giá chênh lệch lớn so với niêm yết của Nhà máy Z121, chúng tôi chỉ nhận được cái cười xòa cùng câu trả lời thản nhiên: "Giá chung rồi anh ơi!".

Đáng nói, sau khi chi trả 440.000 đồng cho một giàn phun viên, thứ chúng tôi nhận về không phải hóa đơn hợp lệ mà là một mảnh giấy trắng. Tờ giấy không thông tin người mua, không đơn giá, chỉ vỏn vẹn ba chữ "đã thanh toán tiền".

Sau khi mua sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng số 5, xuất hóa đơn "trống" cho khách hàng.

Cửa hàng số 1 (địa chỉ 236 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cùng một hệ thống phân phối, nhưng tại đây bảng giá lại "nhảy múa" theo một kịch bản khác: Giàn phun hoa vọt lên 850.000 đồng/giàn. Phóng viên mua một giàn nhấp nháy loại D16x25 với giá 450.000 đồng, cùng tờ hóa đơn “trống” kèm lời trấn an của nhân viên bán hàng, chỉ cần mua tại địa chỉ này là yên tâm cầm sản phẩm đi khắp mọi nơi, không ai kiểm tra.

Tại cửa hàng số 1, chúng tôi mua giàn phun nhấp nháy giá 450.000 đồng và nhận được hóa đơn trống không.

Tại cửa hàng số 2 (địa chỉ 227/48 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giá lại quay về mức 440.000 đồng. Một sự hỗn loạn đến kỳ lạ ngay trong lòng một hệ thống phân phối chính ngạch. Điểm chung duy nhất giữa các cửa hàng này là "nguyên tắc 3 không" trên hóa đơn: Không nội dung, không pháp lý và không trách nhiệm.

Chưa dừng lại, theo quan sát chúng tôi, công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm bán này vô cùng sơ sài. Pháo hoa - vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, được bày bán trong điều kiện hạ tầng không đảm bảo.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vương Minh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị hiện vẫn chưa nắm được số lượng cửa hàng kinh doanh pháo hoa Z21 trên địa bàn. Theo ông Sơn, đây là mặt hàng mới xuất hiện vài năm nay nên cơ quan quản lý vẫn còn lúng túng trong việc xác định đơn vị cấp phép cũng như các điều kiện kinh doanh bắt buộc.

Những hóa các cửa hàng bán pháo hoa xuất ra cho khách là sai quy định.

"Nguyên tắc quản lý hàng hóa rất rõ ràng, phải có nguồn gốc minh bạch và niêm yết giá công khai. Việc bán đúng giá niêm yết không chỉ để nhà nước giám sát mà còn bảo vệ quyền lựa chọn của người dân. Đặc biệt, mọi giao dịch bắt buộc phải xuất hóa đơn theo quy định. Những mẩu giấy mà phóng viên thu thập được hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý. Hóa đơn đúng chuẩn phải là hóa đơn đỏ, ghi đầy đủ nội dung để cơ quan thuế có căn cứ quản lý", ông Sơn cho hay.

Ông Vương Minh Sơn cho biết sẽ không chấp nhận tình trạng các cửa hàng "núp bóng" danh nghĩa đơn vị quốc phòng để trục lợi, tự ý nâng giá hay mập mờ về chứng từ. Vị Chi cục trưởng này khẳng định sẽ lập tức chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 vào cuộc rà soát, kiểm tra toàn diện và sẽ sớm phản hồi thông tin chính thức cho báo chí.

Bảng giá niêm yết các loại pháo hoa của Công ty 21, tại các cửa hàng bán giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết.

Thượng tá Trần Tuấn Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk - thông tin, do các cửa hàng pháo hoa trên địa bàn đa phần có quy mô nhỏ lẻ nên trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các điểm này thuộc về UBND cấp xã.