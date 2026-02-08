Người dân tấp nập sắm Tết

Hôm nay, lượng khách tới siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) tăng vọt. Một tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nên nhiều người tranh thủ mua sắm sớm.

Các mặt hàng đa dạng, màu sắc bắt mắt thu hút khách hàng. Gian hàng bánh kẹo theo cân tại đây được nhiều người lựa chọn. Giá thành giao động 110.000 – 280.000 đồng một kg.

Khu thanh toán của siêu thị này đông kín khách hàng, hơn 40 quầy luôn trong tình trạng quá tải.

Khách hàng đẩy xe len lỏi chật kín các lối đi. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), tính toán lượng người đổ về mua sắm những ngày cuối tuần sát Tết sẽ đông gấp 3-4 lần ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (26 tuổi) đi 20 km từ xã Thanh Oai chờ 15 phút mới tới lượt. "Tôi lựa chọn siêu thị này vì giá thành ổn định, không tăng nhiều so với năm ngoái" chị nói.

Tại bãi gửi xe, người dân gói đồ thành nhiều thùng giấy, cố định bằng băng dính, dây chun trước khi chuyển đi.

Cách đó 6 km, Trung tâm thương mại Hà Đông chật kín khách. Nhiều mặt hàng thiết yếu dịp Tết như gạo, thịt, rau củ, trái cây, bánh mứt, bia và nước giải khát được giảm giá 20–40%.

Năm nay, siêu thị đẩy mạnh dòng sản phẩm mang tính tiện lợi như "Mâm cỗ Tết" theo vùng, miền như gà lễ, xôi, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu, cơm chiên hải sản ở TP HCM, tại Hà Nội sẽ cung ứng canh măng chân giò, thịt heo nấu đông, nem rán. Các mâm này được bán từ đầu tháng trước tới mồng 2 Tết, giá 500.000-800.000 đồng mỗi mâm.

Không khí cũng sôi động tại TP HCM khi đông đảo người dân đi mua sắm trưa 7/2.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết mỗi ngày lượng khách ghé các trung tâm khoảng 7.000-10.000 người, sức mua hiện tăng khoảng 15% so với ngày thường và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh 20-30% trong tuần cuối cùng trước Tết.

Các mặt hàng bánh mứt, hạt được ưa chuộng tại siêu thị.

Bà Phạm Thị Mai, 55 tuổi ở Thủ Đức, TP HCM đi mua sắm tết cho biết năm nay thấy giá tăng nhẹ hơn so với năm ngoái, bà mua các loại bánh mứt, đào về chuẩn bị tết. "Dù giá thế nào mình cũng mua như mọi năm để lo cho gia đình có cái tết đầy đủ", bà Mai nói.

Tại siêu thị trên đường Nguyễn Đình Chiểu, các kệ hàng nhu yếu phẩm được bổ sung dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Cành đào bắc có giá từ 270.000 đồng đến 360.000 đồng tùy loại được bày bán nhiều trong siêu thị.

Nhiều xe đẩy chất đầy đồ ăn, xếp thành hàng dài chờ thanh toán.

Hiện tại, theo đại diện siêu thị, nhóm hàng phục vụ nhu cầu biếu, tặng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong đó, giỏ và hộp quà Tết, đồ đặc sản, bánh, kẹo cao cấp được bán chạy nhất. Bên cạnh đó, người dân cũng mua nhiều bia, nước giải khát.

"So với năm ngoái, sức mua năm nay tăng chừng 10%", bà Nguyễn Thị Thu Hằng nói.

Bà thêm rằng chính sách quyết liệt của Nhà nước trong việc chặn hàng giả, hàng nhái góp phần thúc đẩy nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua sắm tại những đơn vị bán lẻ uy tín. Nhằm đảm bảo nguồn cung, họ làm việc với các nhà cung cấp từ 4-5 tháng trước, "chốt" lượng hàng hóa.

Doanh nghiệp cung ứng được yêu cầu cam kết cụ thể về tiến độ giao hàng, đặc biệt với các nhóm hàng thiết yếu mang tính thời vụ dịp này, đảm bảo không có tình trạng "cháy" hàng.

Về giá, họ duy trì mức ổn định cho người dùng. Ví dụ, thịt lợn được bán theo chương trình "không lợi nhuận", cùng nhiều mặt hàng giá giảm sâu, nhằm kích cầu tiêu dùng.