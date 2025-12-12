Loạt dự án nhà ở xã hội giá từ 10 triệu đồng/m² vừa được mở bán

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua lại các căn nhà ở xã hội đã cho thuê đủ thời hạn tại hai dự án. Đây là nhóm căn hộ từng nằm trong diện thuê - mua, nay được chuyển sang bán theo quy định.

Đầu tiên là dự án khu nhà ở xã hội Bamboo Garden do Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư, nằm trong khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai cũ), cách trung tâm Hà Nội gần 30 km.

Trong đợt 1, có 86 căn hộ cho thuê được chuyển sang bán, diện tích từ 48 - 58 m². Giá bán dự kiến gần 10 triệu đồng/m² (đã gồm VAT và phí bảo trì), tương đương 486 - 586 triệu đồng mỗi căn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 1/12/2025 đến hết 15/1/2026.

Bamboo Garden có quy mô hơn 1 ha, gồm hai tòa cao 9 tầng với 432 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 242 tỷ đồng.

Tổng thể dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm nêu trên; người đứng đơn phải trực tiếp nộp hồ sơ, ký biên nhận và đăng ký nguyện vọng về diện tích căn hộ. Thành phố nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định.

Người dân được khuyến cáo không thực hiện chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không nộp hồ sơ mua nhà tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố trên website của Sở Xây dựng Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, khu nhà ở xã hội tại ô đất 5B2 khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh cũ của chủ đầu tư Công ty TNHH Thăng Long nhận hồ sơ mở bán.

Khu này có 88 căn hộ chuyển từ thuê sang mở bán, diện tích từ 57,8 đến 67,2 m². Giá bán các căn này hơn 15 triệu đồng/m², tương đương mỗi căn khoảng 867 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2025 đến 12/1/2026.

Khu nhà ở xã hội tại Đông Hội có tổng diện tích hơn 4.500 m² gồm một tòa chung cư cao 30 tầng, 2 hầm, cung cấp 504 căn hộ.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết 2030. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Tại Bắc Ninh, hơn 270 căn nhà xã hội của Viglacera tại xã Yên Phong có giá gần 10 triệu đồng/m², tương đương một căn giá từ 534 triệu đồng cũng đã được thông báo sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ 6/12/2025 đến 6/1/2026.

Dự án gồm hai tòa V1 và V2 cao 9 tầng, cung cấp 416 căn hộ diện tích từ 26 đến 67 m². Số căn để bán là 278 với đơn giá khoảng 9,9 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua cần chi tổng 534 đến 667 triệu đồng để sở hữu một căn nhà hai phòng ngủ tại đây.

Quỹ căn cho thuê gồm 138 căn với đơn giá gần 61.000 đồng/m² một tháng, tương đương giá thuê cả căn từ 1,6 đến 3,3 triệu đồng/m².

Tính theo đơn giá bán, dự án này có mức giá rất cạnh tranh bởi mặt bằng các khu nhà xã hội mới tại Bắc Ninh hiện vào khoảng 15-19 triệu đồng/m². Đơn cử, hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá gần 19 triệu đồng/m², tương đương mỗi căn từ 900 triệu đồng. Hay 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh có giá từ 16,8 triệu đồng/m², tương đương một căn từ 470 triệu đồng.