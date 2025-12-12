Ai được mua căn hộ gần 50m2 giá 484 triệu đang mở bán ở Hà Nội?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Bamboo Garden đợt 1 (căn thuê chuyển bán) tại ô đất CC-1 thuộc Khu đô thị mới lô N1+N3, khu đô thị Quốc Oai, xã Quốc Oai (trước đây thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai).

Chủ đầu tư dự án là CTCP Tập đoàn CEO, xây dựng tại ô đất CC-1 thuộc khu đô thị mới lô đất N1+N3, khu đô thị Quốc Oai với diện tích hơn 10.500m2. Dự án gồm 2 khối nhà cao 9 tầng là tòa CT9A và CT9B. Tổng số lượng căn hộ nhà ở xã hội là 432 căn.

Trong đợt 1, số căn hộ nhà ở xã hội cho thuê chuyển bán sau 5 năm là 86 căn, có diện tích từ 48,63m2 đến 59,57m2.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden. Ảnh: CEO

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (tạm tính) là 9,96 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì. Như vậy, giá các căn hộ tại dự án dao động từ 484,3 triệu đồng đến 593,3 triệu đồng/căn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 1/12/2025 đến hết 15/1/2026 (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật).

Đối tượng nộp hồ sơ là khách hàng đang ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội với chủ đầu tư tại dự án Bamboo Garden.

Ngoài dự án trên, khu nhà ở xã hội tại ô đất 5B2 khu tái định cư Đông Hội (xã Đông Anh) của Công ty TNHH Thăng Long cũng đang tiếp nhận hồ sơ mua các căn nhà ở xã hội đã cho thuê đủ thời hạn.

Khu này có 88 căn hộ chuyển từ thuê sang bán, diện tích từ 57,8m2 đến 67,2m2. Giá bán hơn 15 triệu đồng/m2, tương đương mỗi căn khoảng 867 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 1/12/2025 đến 12/1/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người đứng đơn phải trực tiếp nộp hồ sơ, ký biên nhận và đăng ký nguyện vọng về diện tích căn hộ. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định.

Người dân được khuyến cáo không thực hiện chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định và không nộp hồ sơ mua nhà tại các địa điểm không được chủ đầu tư công bố trên website của Sở Xây dựng Hà Nội.