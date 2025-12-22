Hà Nội đề xuất 9 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay vốn ưu đãi

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sẵn sàng vay vốn ưu đãi

Hà Nội đang từng bước mở rộng vốn cho các dự án nhà ở xã hội khi UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, rà soát và đề xuất danh mục các dự án đủ điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi theo cơ chế mới.

Danh sách lần này gồm 9 dự án, trải rộng từ khu vực nội đô đến ngoại thành, với quy mô hàng nghìn căn hộ.

Đáng chú ý, nhóm dự án quy mô lớn tập trung tại khu vực Định Công - Đại Kim tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể. Tại khu đô thị mới Đại Kim, liên danh Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đang triển khai dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất hơn 2 ha, cung cấp gần 1.000 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 2.800 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vay ưu đãi chiếm phần lớn. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2025 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Cũng tại khu vực này, khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang do liên danh Bắc Hà - ETC Gold làm chủ đầu tư được xem là dự án có quy mô lớn nhất trong danh sách, với gần 2.000 căn hộ trên diện tích gần 5 ha.

Tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, kèm theo nhu cầu vay vốn lên tới gần 2.800 tỷ đồng.

Hà Nội đề xuất 9 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo cơ chế mới.

Ở khu vực phía Nam thành phố, dự án nhà ở xã hội thuộc khu X2 tại phường Lĩnh Nam được triển khai theo lộ trình chia tách từng tòa nhà. Tòa CT2 đã hoàn tất phần ngầm và chuẩn bị bước vào thi công phần thân, dự kiến bàn giao vào năm 2026. Trong khi đó, tòa CT3 cùng dự án đang được điều chỉnh công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, với thời gian hoàn thành lùi đến năm 2029.

Danh sách đủ điều kiện vay vốn ưu đãi còn ghi nhận một số dự án có tính chất đặc thù. Điển hình là dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an Nhân dân tại ô đất F3, phường Thanh Liệt, với quy mô hơn 200 căn hộ. Dự án này đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công vào cuối năm 2025.

Một dự án khác là nhà ở xã hội Vĩnh Hưng (số 4-6-8 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng), do liên danh Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản và Thương mại Vĩnh Hưng - Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Dự án có hơn 570 căn hộ, tổng vốn đầu tư trên 1.180 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn vay chiếm hơn 78% tổng mức đầu tư - con số cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn tín dụng ưu đãi.

Ở khu vực ngoại thành, hai dự án tại xã Ô Diên (Tân Lập) và xã Uy Nỗ (Đông Anh) cũng được đưa vào danh sách. Dự án Tân Lập dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với hơn 450 căn hộ, còn dự án Uy Nỗ do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, đang triển khai đúng tiến độ và có thể bàn giao từ năm 2026.

Dự án cuối cùng trong danh sách là khu nhà ở xã hội tại ô đất NO3B do Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí làm chủ đầu tư, cung cấp hơn 600 căn hộ. Tuy nhiên, mốc thời gian hoàn thành chưa được xác định cụ thể.

Nguồn cung nhà ở xã hội được kỳ vọng bứt tốc nhờ hành lang pháp lý mới từ Nghị quyết 201 và Nghị định 192.

Trong bối cảnh nhiều dự án đã sẵn sàng tiếp cận vốn, thực tế giải ngân của gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vẫn diễn ra chậm. Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng mới cam kết cho vay khoảng 8.300 tỷ đồng tại 41 dự án, song tỷ lệ giải ngân chỉ đạt xấp xỉ 6%.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng “điểm nghẽn” lớn nhất vẫn nằm ở nguồn cung dự án đủ điều kiện pháp lý. Dù vậy, triển vọng trung hạn được đánh giá tích cực hơn khi Nghị quyết 201 và Nghị định 192 bắt đầu phát huy hiệu lực, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cho biết, riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành hơn 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra. Nếu tiến độ được duy trì, giai đoạn 2027 - 2028 có thể ghi nhận cột mốc 1 triệu căn hộ, sớm hơn từ 2 đến 3 năm so với mục tiêu ban đầu.