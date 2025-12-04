Công an Hà Nội thông tin về "suất ngoại giao, suất nội bộ" mua nhà ở xã hội

Ngày 3/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề: "Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Hà Nội giải đáp thủ tục mua nhà ở xã hội

Tại chương trình đối thoại trực tiếp, giải đáp các thắc mắc của người dân, bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Chi nhánh số 6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Tp.Hà Nội cho biết, giấy xác nhận điều kiện về nhà ở là một trong những giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ nộp cho chủ đầu tư. Thủ tục gồm 4 nội dung chính: thành phần hồ sơ, cách nộp hồ sơ, phí - lệ phí và một số lưu ý khi kê khai.

Bà Hải hướng dẫn, hồ sơ gồm 2 biểu mẫu: Mẫu số 14 theo Nghị định 151/CP và Mẫu số 02 về giấy xác nhận điều kiện nhà ở theo Thông tư 05/2024/BXD. Người dân được khuyến khích nộp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và được miễn phí 150.000 đồng lệ phí cung cấp dữ liệu đất đai.

Giấy xác nhận có hiệu lực 6 tháng, do đó cần nộp đúng thời điểm dự án mở bán để tránh hết hạn trước khi sử dụng. Trung tâm cam kết đồng hành và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục, giải đáp mọi thắc mắc qua tổng đài và các kênh thông tin niêm yết.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thông tin thêm về điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội, ông Phạm Thanh Tuấn - Chuyên gia pháp lý Bất động sản cho biết hiện nay, người dân có nhu cầu tiếp cận chỉ cần đáp ứng 2 điều kiện chính: về thu nhập và về nhà ở. Theo chính sách mới từ 1/8/2024, yêu cầu về hộ khẩu thường trú đã được bỏ.

"Hồ sơ pháp luật không yêu cầu cung cấp thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mặc dù thực tế vẫn có một số chủ đầu tư yêu cầu người dân chụp màn hình VSSID để xác nhận", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về quyền lợi của nhóm đối tượng ưu tiên, khán giả Trần Thị Nhật Tân đặt câu hỏi về cơ chế ưu tiên cho người khuyết tật theo Điều 79 Luật Nhà ở 2023 và Điều 38 Nghị định 100/2024.

Ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BIC Việt Nam giải thích, trong 12 nhóm đối tượng ưu tiên, người khuyết tật được xem xét khi phân định thứ tự ưu tiên, nhưng không trực tiếp là đối tượng hưởng chính sách.

Thứ tự ưu tiên còn phụ thuộc vào các tiêu chí cụ thể, ví dụ nữ giới hoặc thương binh khuyết tật sẽ được xếp trước những trường hợp tương tự không thuộc nhóm này. Ông Huy cũng xác nhận dự án Rice City Long Châu đang áp dụng quy định này.

Cảnh báo "suất ngoại giao" và thủ tục Sổ hồng nhà ở xã hội

Về xác nhận thu nhập đối với lao động tự do, Thượng tá Lê Thế Tùng - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Tp.Hà Nội (PC06) cho biết nghị định 261/2025/NĐ-CP giao công an cấp xã trong 7 ngày xác nhận thu nhập của người lao động không hợp đồng.

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hiện tại chưa đầy đủ thông tin, gây khó khăn trong xác nhận. Thành phố đã kiến nghị Bộ Công an hướng dẫn cụ thể và tiếp tục làm sạch dữ liệu để thuận tiện cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về tình trạng mua bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ" tràn lan trên mạng xã hội, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ caokhẳng định: "Hoàn toàn không có suất ngoại giao hay suất nội bộ. Tất cả các thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ được xử lý nghiêm theo pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác và cung cấp thông tin cho cơ quan công an nếu phát hiện hành vi vi phạm".

Cuối chương trình, vấn đề cấp Sổ hồng được người dân quan tâm. Ông Lê Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cho biết, sau khi bàn giao nhà, chủ đầu tư sẽ làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong thời hạn 50 ngày kể từ khi người mua hoàn tất thanh toán.

Hồ sơ gồm hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, hóa đơn, căn cước công dân, được nộp tại Ban quản lý dự án hoặc bộ phận một cửa của công ty. Thời gian cấp Sổ hồng hiện nay không quá 15 ngày làm việc, tùy số lượng hồ sơ, và chủ đầu tư cam kết hỗ trợ cư dân hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Hội nghị đã cung cấp thông tin thiết thực, giải đáp thấu đáo các vướng mắc, đồng thời khẳng định cam kết của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư trong việc đồng hành, tạo thuận lợi tối đa để người dân Thủ đô tiếp cận nhà ở xã hội một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn.