Nhà đầu tư cá nhân rút vốn khỏi vàng, đổ tiền sang ngân hàng và bất động sản

Giá vàng đang khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân “mất phương hướng”, phải chuyển sang các kênh an toàn hơn.

"Tiền đình" vì vàng

Anh Trần Trường T. (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết đã mua gần 10 lượng vàng ở vùng giá trên 185 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 2/2026, sử dụng cả tiền tích lũy và một phần vốn vay ngắn hạn.

“Tôi từng chứng kiến vàng từ 70 lên 90, rồi vượt 100, nên nghĩ mốc 200 triệu đồng là hoàn toàn có thể. Lúc đó không mua thì sợ mất cơ hội”, anh nói.

Giá vàng liên tục biến động trong một năm qua. (Hình minh hoạ)

Tuy nhiên, giá vàng liên tục điều chỉnh giảm, có thời điểm rơi về vùng 165 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 27 triệu đồng/lượng so với đỉnh.

Khoản đầu tư của anh T. đã “bốc hơi” 200 triệu đồng trong chưa đầy một tháng.

Nhưng theo anh T., đáng ngại là việc giá vàng liên tục biến động tăng mạnh rồi giảm sâu, khiến việc “bắt sóng” trở nên cực kỳ rủi ro.

Chị Đào Thanh H. (ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) cho biết từng lướt sóng vàng trong năm 2025 với tỷ suất sinh lời cao, nhưng đã dừng hoàn toàn từ đầu tháng 3/2026.

“Trước đây có thể giữ vài tuần, thậm chí vài ngày là có lãi đậm. Bây giờ chỉ cần chậm một nhịp là mất cả trăm triệu. Vàng không còn phù hợp với nhà đầu tư cá nhân thiếu thông tin”, chị nói.

Lãi suất hấp dẫn, nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng qua gửi tiết kiệm.

Đối với một số người mới làm quen với thị trường vàng ở giai đoạn cuối năm 2025, họ nói đây là kênh đầu tư khiến họ "tiền đình" nhất.

"Thấy người ta mua vàng, lãi tăng gấp đôi trong một năm nên tôi cũng tập tành. Tiền tích luỹ của tôi được 500 triệu, đợt vàng 186 triệu đồng/lượng, tôi vay thêm người thân để mua tròn 3 lượng. Sau gần một tháng thì lỗ hơn 60 triệu. Giờ chỉ mong giá xấp xỉ lại rồi bán, đầu tư kênh nào bớt 'tiền đình' hơn", chị Hồng Huế (ngụ phường Bình Cơ, TP.HCM), chia sẻ.

Tiền quay về nhà đất, ngân hàng

Trong bối cảnh giá vàng biến động, kênh tiết kiệm lại nổi lên như một lựa chọn thay thế.

Cuối năm 2025 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Tại nhiều ngân hàng thương mại, lãi suất kỳ hạn 12 - 24 tháng đã lên mức 8,5 - 9%/năm, thậm chí có nơi áp dụng mức cao hơn với các khoản tiền gửi lớn.

Cụ thể, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) tung ưu đãi lãi suất lên tới 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 800 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng Vikki (Vikki Bank) với kỳ hạn 6 - 12 tháng được nhân viên chào lãi suất 9 - 9,2%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng.

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) với khoản gửi từ 100 triệu đồng được chào lãi suất 8,5 - 8,6%/năm với kỳ hạn 6 - 12 tháng...

Nếu so với giai đoạn 2023 - 2024, khi lãi suất chỉ dao động quanh 3 - 4,4 %/năm, hiện tại kênh tiết kiệm đã đủ hấp dẫn để cạnh tranh trực tiếp với các kênh đầu tư khác.

Anh Trần Trường T. cho biết đã chuyển 1 tỷ đồng sang gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

“Với mức gần 9%/năm, mỗi tháng có dòng tiền đều, mình chủ động được kế hoạch tài chính hơn”, anh T. nói.

Một số nhà đầu tư khác lại chọn nhà đất như kênh phân bổ tài sản lúc này, dù thị trường bất động sản chưa thực sự vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Chị Đào Thanh H. cho biết, sau khi rút khỏi vàng, chị chia dòng vốn thành hai phần, một phần gửi ngân hàng, phần còn lại đi khảo sát thị trường.

“Giờ phải chia ra để nếu sai ở một bên thì vẫn còn bên khác gỡ lại. Tôi cũng không mua đất ngay, mà gửi ngân hàng trước để giữ tiền. Trong lúc đó đi xem đất, thấy rõ cơ hội mới xuống tiền”, chị H. nói.

Chiến lược này đang khá phổ biến trong nhóm nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm, đó là sử dụng lãi suất ngân hàng như một “khoảng đệm”, vừa bảo toàn vốn, vừa chờ thị trường bất động sản rõ xu hướng hơn.

Với nhiều người, ngân hàng và bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn.

Theo ông Phan Công Chánh - Chuyên gia tài chính bất động sản, có ba yếu tố khiến bất động sản vẫn giữ được sức hút dài hạn trong bối cảnh hiện nay.

Thứ nhất, tính hữu hạn của tài sản. Bất động sản gắn với quỹ đất và hạ tầng, nên có nền tảng giá trị nội tại rõ ràng.

Thứ hai, khả năng chống trượt giá. Trong dài hạn, bất động sản thường có xu hướng tăng, giúp bảo toàn sức mua của dòng tiền.

Thứ ba, đòn bẩy tài chính. Khi mặt bằng lãi suất ổn định, nhà đầu tư có thể tận dụng vốn vay để gia tăng quy mô tài sản, điều mà vàng hoặc tiền gửi không thể làm hiệu quả.

Tuy nhiên, thị trường hiện tại đòi hỏi nhà đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn và khả năng sàng lọc kỹ lưỡng.

"Gửi tiết kiệm không còn bị xem là “kênh dành cho người thận trọng”, còn bất động sản không còn là “cuộc chơi lướt sóng”, cả hai đang trở lại đúng vai trò của mình trong một chu kỳ đầu tư cân bằng hơn", chuyên gia Phan Công Chánh nói.