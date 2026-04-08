Ngân hàng tăng tốc thu hồi nợ: Bất động sản ồ ạt bị đưa ra xử lý

Ngân hàng siết nợ hàng trăm sổ đỏ

Một động thái mạnh tay vừa được Sacombank phát đi khi nhà băng này quyết định thu giữ loạt tài sản đảm bảo liên quan đến khoản vay của Bamboo Airways, trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính không được thực hiện đúng cam kết.

Đáng chú ý, khoản tín dụng này có sự tham gia của Tập đoàn FLC với vai trò bên thế chấp tài sản. Theo thông tin từ ngân hàng, dù đã nhiều lần yêu cầu thanh toán và đề nghị bàn giao tài sản tự nguyện, các bên liên quan vẫn không đáp ứng đúng thời hạn.

Hệ quả là Sacombank chuyển sang phương án cưỡng chế, thu giữ khối tài sản gồm hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực xã Đắk Đoa (Gia Lai). Tổng diện tích đất bị xử lý lên tới hơn 86.000 m2, phần lớn là đất ở nông thôn, với thời hạn sử dụng kéo dài đến năm 2071.

Xử lý nợ xấu quy mô lớn: Bất động sản bị đẩy ra thị trường hàng loạt

Không chỉ Sacombank, làn sóng xử lý nợ xấu tại nhiều nhà băng khác cũng đang diễn ra với cường độ gia tăng. BIDV hiện phối hợp với đơn vị đấu giá để chào bán khoản nợ hơn 159 tỷ đồng của Công ty CP Giấy Đức Phú. Tài sản đảm bảo đáng chú ý là quyền khai thác một tòa nhà tại TP.HCM với diện tích sàn hơn 9.600 m2, thời hạn khai thác còn lại hơn hai thập kỷ.

Trong khi đó, VietinBank chi nhánh Thủ Thiêm liên tiếp công bố kế hoạch đấu giá nhiều khoản nợ lớn, tổng giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Danh mục tài sản đảm bảo trải dài từ bất động sản trung tâm TP. HCM đến các khu vực ven biển như Khánh Hòa.

Ở một diễn biến khác, Agribank tại TP. HCM cũng nhập cuộc với việc đưa ra đấu giá hai tài sản đảm bảo có tổng giá khởi điểm vượt 100 tỷ đồng, liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH Gia Long Thuận. Các tài sản này là đất và công trình gắn liền với đất tại Đà Nẵng.

Cùng xu hướng, Vietcombank chi nhánh TP. HCM chào bán hai lô đất ở đô thị tại khu vực An Phú Đông, với tổng giá khởi điểm xấp xỉ 36 tỷ đồng.

Diễn biến dồn dập tại nhiều tổ chức tín dụng cho thấy áp lực xử lý nợ xấu đang ngày một gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hoàn toàn phục hồi. Việc siết tài sản đảm bảo, đấu giá khoản nợ quy mô lớn không chỉ phản ánh quyết tâm làm sạch bảng cân đối của các ngân hàng, mà còn có thể tạo thêm nguồn cung đáng kể cho thị trường tài sản trong thời gian tới.