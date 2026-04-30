Siêu dự án Olympic: Người dân Thanh Oai vác bao tải đựng tiền đền bù đất dự án về

Thanh Oai chi gần 340 tỷ đồng tiền đền bù dự án Olympic

UBND xã Thanh Oai vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 107 hộ dân thôn Động Giã, phục vụ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Trong đợt 1, tổng diện tích thu hồi khoảng 31,22 ha, kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Người dân làm thủ tục tại nhà văn hóa thôn Động Giã. Ảnh: UBND xã Thanh Oai

Các khoản chi trả bao gồm bồi thường đất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cùng tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Toàn bộ danh sách và mức chi trả được công khai minh bạch, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát.

Theo phương án đã được phê duyệt, mức bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với đất nông nghiệp gần 1,1 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống). Ngoài ra, các hộ bàn giao mặt bằng đúng thời hạn được thưởng 10.000 đồng/m2, tối đa không quá 10 triệu đồng mỗi chủ sử dụng đất.

Một số người dân dùng bao tải đựng tiền đền bù. Ảnh: UBND xã Thanh Oai

Theo UBND xã Thanh Oai, quá trình chi trả được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Tính đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả cho 880 hộ dân trong đợt 1 tại 8/23 thôn nằm trong phạm vi dự án, tổng diện tích thu hồi khoảng 118 ha và kinh phí hơn 1.290 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ vững tiến độ triển khai dự án.