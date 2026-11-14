Giới siêu giàu toàn cầu đang đổ tiền vào đâu?

Các khoản đầu tư thay thế đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong danh mục của giới nhà giàu toàn cầu, từ các tỷ phú châu Á đến những văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), vốn trước đây chủ yếu phân bổ vốn vào các tài sản truyền thống.ư\ Ông Dan Watkins, Giám đốc điều hành khu vực của JPMorgan Asset Management, cho biết quy mô tài sản thay thế trong mảng quản lý tài sản cá nhân của công ty tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 40% trong 12 tháng qua. Con số này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn từ nhóm khách hàng có tài sản ròng cao và siêu cao.

“Chúng tôi thực sự đang chứng kiến nhu cầu rất lớn đối với các khoản đầu tư thay thế trong nhóm khách hàng giàu có và siêu giàu”, ông Watkins phát biểu tại một hội nghị gần đây ở Singapore.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư phải đối mặt với thị trường cổ phiếu ngày càng tập trung vào một số ít doanh nghiệp lớn, bất ổn địa chính trị và những lo ngại rằng cổ phiếu cùng trái phiếu có thể không còn đóng vai trò bảo vệ danh mục hiệu quả trước các đợt suy thoái thị trường như trước đây.

“Chúng tôi nhận thấy tỷ trọng phân bổ dự kiến vào các tài sản thay thế tại những văn phòng quản lý tài sản gia đình mà chúng tôi tiếp xúc đang tăng mạnh”, ông John Woods, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á của Lombard Odier, cho biết.

Theo BNY Wealth, tài sản thay thế hiện chiếm 60% danh mục đầu tư của các văn phòng quản lý tài sản gia đình đơn lẻ (single-family office), lần đầu tiên vượt qua nhóm tài sản truyền thống. Trong khi đó, tài sản truyền thống chỉ chiếm 41% tổng danh mục, theo báo cáo của tổ chức này.

Các nhà đầu tư giàu nhất thế giới ngày càng mở rộng danh mục sang những lĩnh vực ngoài cổ phiếu và trái phiếu, gia tăng rót vốn vào quỹ phòng hộ, vốn tư nhân và tài sản cơ sở hạ tầng.

Ông Woods cho biết các nhà đầu tư giàu có đang tìm kiếm khả năng đa dạng hóa, nguồn thu nhập và cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư nằm ngoài thị trường niêm yết. Những lo ngại về định giá tài sản ở mức cao, chênh lệch lợi suất tín dụng thu hẹp và mối tương quan ngày càng lớn giữa cổ phiếu và trái phiếu cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Sức hấp dẫn của các quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư giàu có quan tâm khi tìm kiếm công cụ bảo vệ danh mục trước những biến động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các chiến lược đa dạng hóa truyền thống ngày càng bộc lộ hạn chế.

Ông Olaolu Aganga, Giám đốc bộ phận xây dựng và phân tích danh mục đầu tư tại Citi Wealth, cho biết quỹ phòng hộ là loại hình đầu tư thu hút sự quan tâm mạnh nhất gần đây từ nhóm khách hàng đủ điều kiện tham gia. Những nhà đầu tư này tìm kiếm nguồn lợi nhuận ít phụ thuộc hơn vào chiều hướng tăng giảm của thị trường cổ phiếu.

Theo ông Woods, tín dụng tư nhân cũng là lĩnh vực đang thu hút sự chú ý, nhờ khả năng mang lại nguồn thu nhập theo hợp đồng. Trong khi đó, một số chiến lược của quỹ phòng hộ tập trung khai thác chênh lệch hiệu suất giữa các doanh nghiệp, thay vì phụ thuộc vào đà tăng chung của thị trường.

Khảo sát năm 2026 của Citi với 351 văn phòng quản lý tài sản gia đình cho thấy lạm phát là mối quan ngại lớn nhất của nhóm nhà đầu tư này, tiếp đến là lãi suất, sự ổn định của hệ thống tài chính và biến động thị trường.

Theo ông Aganga, các gia đình giàu có ngày càng tìm kiếm những khoản đầu tư vừa tạo ra thu nhập, vừa giúp bảo toàn sức mua trong bối cảnh lạm phát kéo dài và lãi suất khó dự đoán. Đồng thời, họ cũng muốn đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu tác động từ những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, khảo sát của Citi cũng cho thấy cổ phiếu niêm yết vẫn ghi nhận mức tăng ròng lớn nhất về tỷ trọng phân bổ vốn. Điều này cho thấy giới đầu tư giàu có đang bổ sung tài sản thay thế vào danh mục, thay vì từ bỏ các kênh đầu tư truyền thống.

“Đây không phải là một cuộc dịch chuyển hoàn toàn khỏi thị trường chứng khoán niêm yết”, ông Woods nhấn mạnh.

Nhu cầu gia tăng đối với tài sản cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng đang trở thành một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn này. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhu cầu rất lớn đối với trung tâm dữ liệu, mạng lưới điện và hạ tầng kết nối kỹ thuật số.

Ông Thomas Roland Guyot, Giám đốc bộ phận chuyên gia đầu tư thị trường tư nhân khu vực Đông Nam Á tại UBS Unified Global Alternatives, cho biết các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những tài sản phục vụ sự phát triển của AI, quá trình điện khí hóa và mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng.

Những khoản đầu tư này có tiềm năng kết hợp giữa triển vọng tăng trưởng dài hạn và dòng tiền tương đối ổn định, đặc biệt trong trường hợp doanh thu được bảo đảm bởi nhu cầu thiết yếu hoặc các hợp đồng dài hạn.

Sự quan tâm của nhà đầu tư đã phản ánh rõ qua dòng vốn vào các quỹ. Theo dữ liệu PitchBook được UBS trích dẫn, dòng vốn ròng chảy vào các quỹ cơ sở hạ tầng mở đã tăng 30% so với cùng kỳ trong 12 tháng tính đến hết quý I/2026.

Vốn tư nhân vẫn là một trụ cột trong danh mục đầu tư thay thế của giới nhà giàu, dù cách tiếp cận đang trở nên chọn lọc hơn. Theo ông Aganga của Citi Wealth, các văn phòng quản lý tài sản gia đình ngày càng ưu tiên đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp, đồng đầu tư cùng các nhà quản lý quỹ vốn tư nhân hoặc mua lại phần vốn góp tại những quỹ hiện hữu trên thị trường thứ cấp, thay vì chỉ dựa vào các quỹ đầu tư tập thể truyền thống.

Ông Woods của Lombard Odier cho rằng những phương thức này có thể giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn các khoản đầu tư, đồng thời tạo cơ hội mua lại tài sản với mức giá chiết khấu.

Theo ông, xu hướng dịch chuyển rộng hơn sang tài sản thay thế còn được hỗ trợ bởi sự phát triển của các quỹ đầu tư dài hạn (evergreen) và quỹ bán thanh khoản (semi-liquid). Những mô hình này giúp hạ thấp mức vốn đầu tư tối thiểu và giảm bớt một số rào cản về thủ tục, vốn thường gắn với các quỹ đầu tư thị trường tư nhân truyền thống.

Những rủi ro không thể bỏ qua

Dù dòng vốn đang đổ mạnh vào tài sản thay thế, loại hình đầu tư này không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro. Trên thực tế, những thách thức liên quan đến thanh khoản, định giá và khả năng lựa chọn nhà quản lý quỹ đang là những vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Các khoản đầu tư tư nhân có thể khiến nhà đầu tư phải khóa vốn trong nhiều năm, trong khi giá trị tài sản được định giá lại chậm, không phản ánh kịp thời sự suy yếu của điều kiện thị trường. Ngay cả những quỹ được giới thiệu là có tính thanh khoản bán phần cũng có thể hạn chế việc rút vốn khi số lượng yêu cầu mua lại tăng đột biến.

“Khả năng tiếp cận dễ dàng hơn không đồng nghĩa với thanh khoản cao hơn”, ông Watkins của JPMorgan cảnh báo.

Ông Aganga của Citi cũng lưu ý hiệu quả đầu tư có thể khác biệt đáng kể giữa các nhà quản lý quỹ. Bên cạnh đó, tài sản tư nhân đôi khi tạo cảm giác ít biến động hơn thực tế do việc định giá không được cập nhật thường xuyên như các tài sản niêm yết.

Một rủi ro khác là danh mục đầu tư có thể tập trung quá nhiều vào cùng một lĩnh vực dù được phân bổ qua nhiều kênh khác nhau. Chẳng hạn, nhà đầu tư nắm giữ tài sản trung tâm dữ liệu thông qua các quỹ bất động sản, cơ sở hạ tầng và vốn tư nhân. Điều này tạo cảm giác danh mục đã được đa dạng hóa, nhưng trên thực tế, tất cả khoản đầu tư vẫn phụ thuộc vào triển vọng của lĩnh vực AI, theo ông Guyot của UBS.

Ở thời điểm hiện tại, dòng vốn đổ vào tài sản thay thế cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của loại hình đầu tư này đối với giới nhà giàu. Tuy nhiên, xu hướng đó chưa đồng nghĩa với việc các tài sản truyền thống bị thay thế.

Như ông Woods chỉ ra, phần lớn nguồn vốn mới dành cho các khoản đầu tư thay thế đến từ dòng tiền mới và lượng tiền mặt nhàn rỗi, thay vì được huy động thông qua việc bán tháo cổ phiếu và trái phiếu trên quy mô lớn.

Theo CNBC