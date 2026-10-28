Sau 90 ngày 'ân hạn', Trung Quốc phát lệnh 'săn tìm' tài sản ở nước ngoài của giới siêu giàu

Tài sản ở nước ngoài không còn là "vùng an toàn"

Các cơ quan thuế địa phương trên khắp Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh giám sát sau khi thời gian ân hạn dành cho việc kê khai các quỹ tín thác ở nước ngoài kết thúc vào ngày 22/10. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường quản lý thuế đối với tài sản ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích người nộp thuế chủ động rà soát và kê khai các khoản tài sản thuộc diện chịu thuế.

Đúng ngày 22/10, cơ quan thuế thành phố Bắc Kinh đã đăng tải thông báo trên trang web chính thức, yêu cầu 21 cá nhân cung cấp hồ sơ thuế liên quan đến các quỹ tín thác ở nước ngoài.

Các thông báo được ban hành nhằm "siết chặt công tác thu thuế đối với các quỹ tín thác ở nước ngoài", yêu cầu người nộp thuế tự rà soát toàn bộ quỹ tín thác ở nước ngoài do mình thành lập hoặc có quyền lợi liên quan, đồng thời cung cấp các tài liệu cần thiết cho cơ quan thuế trong vòng 15 ngày theo quy định pháp luật.

Đầu tháng này, cơ quan thuế tại Thanh Đảo, thành phố ven biển thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cũng đã ban hành một thông báo tương tự nhưng với nội dung cụ thể và trực diện hơn đối với một người nộp thuế địa phương.

Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp đánh thuế đối với tài sản ở nước ngoài trong năm nay.

Thông báo cho biết thông qua hoạt động "đối chiếu dữ liệu", cơ quan thuế đã phát hiện thông tin liên quan đến các tài khoản tài chính ở nước ngoài và yêu cầu người nhận xác minh bản chất của những tài khoản này. Người nộp thuế có họ Sun được yêu cầu cung cấp hồ sơ về các quỹ tín thác cũng như những công ty niêm yết ở nước ngoài có liên quan.

Ông Tian Zhiwei, giáo sư tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, cho rằng không hẳn các cơ quan thuế không thể xác định được những cá nhân liên quan. Trên thực tế, nhà chức trách có thể đã liên hệ với một số người có tên trong danh sách trước khi công bố các thông báo chính thức.

"Các cơ quan thuế công khai những thông báo này vì hai lý do. Thứ nhất, họ muốn thiết lập đầy đủ hồ sơ, quy trình thủ tục để bảo đảm mọi biện pháp xử phạt hoặc truy thu thuế sau này đều được thực hiện đúng quy định. Thứ hai, đây cũng là động thái cảnh báo những người khác", ông Tian nhận định.

Theo vị chuyên gia, những thông báo này được kỳ vọng sẽ tạo sức ép, thúc đẩy các cá nhân có tài sản lớn đang nắm giữ quỹ tín thác ở nước ngoài chủ động rà soát nghĩa vụ thuế, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ trong toàn ngành.

Giới siêu giàu chịu sức ép

Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp đánh thuế đối với tài sản ở nước ngoài trong năm nay. Số liệu do Bộ Tài chính nước này công bố ngày 23/10 cho thấy thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng đầu năm đã vượt 1.340 tỷ nhân dân tệ (khoảng 200,93 tỷ USD), tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT) – sắc thuế lớn nhất của Trung Quốc – ở mức 6%, cũng như mức tăng 7,1% của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông Ye Yongqing, luật sư thuế tại công ty luật Anli Partners có trụ sở ở Bắc Kinh, cho biết các khách hàng của ông đã hoàn tất thủ tục kê khai và nộp thuế liên quan đến những quỹ tín thác ở nước ngoài mà họ sở hữu.

"Theo những gì tôi được biết, phần lớn người nộp thuế thuộc nhóm đầu tiên nhận được thông báo từ cơ quan thuế đã hoàn tất việc nộp thuế. Với những trường hợp chưa thực hiện, tôi cho rằng họ có thể đang gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn tiền hoặc chưa đồng thuận với cách xác định nghĩa vụ thuế áp dụng đối với mình", ông Ye cho biết.

Việc thực thi các quy định thuế đối với giới nhà giàu Trung Quốc, đặc biệt là những cá nhân siêu giàu, đang ngày càng được chú trọng.

Dữ liệu từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg cho thấy 8 trong số 500 người giàu nhất thế giới có khả năng chịu tác động từ các biện pháp thuế mới đối với quỹ tín thác ở nước ngoài. Những cá nhân này từng thành lập quỹ tín thác tại các vùng lãnh thổ được xem là thiên đường thuế, chẳng hạn Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman.

Trong số đó có Ding Lei, người đứng đầu NetEase, công ty phát triển trò chơi điện tử có trụ sở tại Quảng Châu, với khoảng 37 tỷ USD tài sản ở nước ngoài; và Huang Zheng, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử PDD Holdings, với 29 tỷ USD tài sản bên ngoài Trung Quốc đại lục tính đến giữa tháng 10.

Tháng trước, Haidilao International Holding đã công bố hồ sơ gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, tiết lộ hai nhà đồng sáng lập Zhang Yong và vợ là Shu Ping đã bán 259 triệu cổ phiếu của công ty. Giao dịch này có giá trị khoảng 2,75 tỷ HKD (tương đương 350,55 triệu USD) tại thời điểm thực hiện.

Theo công bố, việc bán cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân và các thỏa thuận tài chính của hai nhà sáng lập. Tuy nhiên, nhiều thành viên thị trường suy đoán số tiền thu được từ thương vụ có thể được sử dụng để trang trải nghĩa vụ thuế phát sinh từ các quỹ tín thác ở nước ngoài của họ.

Bộ Tài chính Trung Quốc đã ban hành các quy định về thuế đối với quỹ tín thác ở nước ngoài vào mùa hè năm nay. Theo đó, những người sáng lập quỹ phải chịu thuế đối với các quỹ tín thác ở nước ngoài được thành lập trong giai đoạn 2023–2025 khi thực hiện việc chuyển giao tài sản vào các quỹ này.

Trong tháng này, Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc cũng làm rõ ngưỡng áp dụng thời hiệu truy thu thuế kéo dài. Theo đó, quy định này được áp dụng trong trường hợp số thuế thu nhập cá nhân chưa nộp từ 100.000 nhân dân tệ trở lên.

"Theo những vụ việc mà nhóm chúng tôi từng xử lý, thời gian truy thu thuế kéo dài thường nằm trong khoảng 5 - 8 năm, lâu hơn so với dự tính ban đầu của chúng tôi", ông Ye Yongqing cho biết.

Theo SCMP