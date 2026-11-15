Tháng 10/2026: Doanh số Mitsubishi, Ford, Honda giảm mạnh doanh số tới 50%

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng lượng ô tô bán ra trong tháng 10/2026 đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 28.957 xe, số lượng xe bán ra bao gồm: 20.715 xe du lịch, 9.698 xe thương mại và 544 xe chuyên dụng. Doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 xe, giảm 7% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.204 xe, giảm 24% so với tháng trước.

Bức tranh kinh doanh trong tháng 10/2026 phản ánh dấu hiệu chững lại của sức mua trên thị trường sau giai đoạn tăng trưởng trước đó. Đáng chú ý, mức suy giảm không diễn ra đồng đều giữa các thương hiệu, cho thấy sự phân hóa rõ nét về khả năng tiêu thụ cũng như sức cạnh tranh của từng hãng.

Xét ở nhóm các hãng thuộc VAMA, trong tháng 10/2026 có hai thương hiệu ghi nhận doanh số kinh doanh sụt giảm mạnh là Mitsubishi và Ford.

Cụ thể, thương hiệu Mitsubishi bán được 2.179 xe trong tháng 10/2026, giảm 44% so với tháng liền kề trước đó và giảm hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10/2025 bán được 5.082 xe). Hai mẫu xe ăn khách nhất của hãng hiện nay là Mitsubishi Xforce và Xpander khi đạt doanh số tương ứng lần lượt là 774 xe và 606 xe.

Thương hiệu Mitsubishi bán được 2.179 xe trong tháng 10/2026, giảm 44% so với tháng liền kề trước đó và giảm hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10/2026, thương hiệu xe Mỹ Ford bán được 2.561 xe, giảm 32% so với tháng liền kề trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng xe bán ra giảm tới 51%. Đóng góp phần lớn vào doanh số chung của hãng là Ford Everest (836 xe) và Territory (924 xe).

Ở nhóm xe Nhật Bản, thương hiệu Honda cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc hơn tháng trước khi đạt 1.657 xe, tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh số thương hiệu này giảm tới 50%.

Toyota bán được 6.132 xe bán ra trong tháng 10/2026, giảm gần 12% so với tháng trước.

Đối với thương hiệu bán nhiều xe nhất nhì hiện nay là Toyota bán được 6.132 xe bán ra trong tháng 10/2026, giảm gần 12% so với tháng trước và giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10, Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 1.327 chiếc, tiếp đến là Innova Cross với 1.078 chiếc và Hilux với 941 chiếc.

Trong khi nhóm các thương hiệu ô tô bán chạy (Toyota, Mitsubishi, Ford) ghi nhận mức sụt giảm doanh số, các hãng xe còn lại trong VAMA lại ghi nhận đà tăng trưởng trong tháng 10.

Doanh số của Kia bán được 3.085 xe, tăng khoảng 8% so với tháng liền kề trước đó.

Theo đó, Thaco Auto là đơn vị sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức các dòng xe du lịch của hai thương hiệu Kia (Hàn Quốc) và Mazda (Nhật Bản) tại thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng. Cụ thể, doanh số của Kia bán được 3.085 xe, tăng khoảng 8% so với tháng liền kề trước đó và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số của Mazda đạt 2.704 xe trong tháng 10 tăng khoảng 6% so với tháng trước đó nhưng giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe chủ lực với 1.617 chiếc, chiếm gần 60% tổng doanh số của hãng.

Doanh số Hyundai sụt giảmTrong tháng 10/2026, thương hiệu ô tô Hàn Quốc Hyundai tiêu thụ 3.422 xe, giảm 11,62% so với tháng trước và giảm gần 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai mẫu xe chủ lực tiếp tục đóng góp phần lớn doanh số của thương hiệu Hyundai là: Creta (doanh số 783 xe) và Tucson (doanh số 761 xe).