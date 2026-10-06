Vợ chồng Ivanka Trump được chấp thuận gia nhập câu lạc bộ 'siêu kín, siêu giàu'

Một nguồn tin của Page Six cho biết thông báo về tư cách thành viên mới của vợ chồng Ivanka sắp được gửi tới các thành viên câu lạc bộ. "Nhà Kushner đã được nhận", nguồn tin nói.

Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner sở hữu bất động sản trên Indian Creek, hòn đảo biệt lập gần Miami thường được gọi là "hầm trú ẩn của các tỷ phú". Họ mua khu đất trị giá hơn 30 triệu USD vào năm 2020 và sau đó tiếp tục sở hữu thêm bất động sản tại đây.

Tuy nhiên, việc sống trên hòn đảo không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên được vào Indian Creek Country Club. Câu lạc bộ có quy trình xét duyệt kéo dài nhiều năm và nổi tiếng là một trong những nơi khó gia nhập nhất Miami.

Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner tại Nhà Trắng hồi tháng 6. Ảnh: Instagram

Vợ chồng Ivanka được cho là đã tích cực xây dựng quan hệ với những người hàng xóm trong thời gian qua. Jared Kushner trở thành thành viên hội đồng quản lý Indian Creek Village, trong khi cả hai tham dự các sự kiện của cư dân. Ivanka cũng được các thành viên mời chơi golf tại câu lạc bộ.

Tháng 8, WSJ đưa tin "cán cân xã hội đang thay đổi", khi vợ chồng Ivanka ngày càng tiến gần tới việc được chấp thuận. Trước đó, khả năng họ gia nhập câu lạc bộ từng gặp trở ngại do một số thành viên không hài lòng với cha Ivanka, Tổng thống Donald Trump, đặc biệt sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez xem chung kết US Open 2026, hôm 13/9. Ảnh: Backgrid

Không chỉ vợ chồng Ivanka phải kiên nhẫn. Tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez, những người sở hữu tổng cộng ba bất động sản trị giá khoảng 234 triệu USD trên Indian Creek, cũng đang tìm cách gia nhập câu lạc bộ nhưng chưa thành công.

Bezos mua bất động sản đầu tiên trên đảo vào năm 2023. Một nguồn tin trước đó cho biết nhà sáng lập Amazon nhiều khả năng cũng sẽ được nhận nếu chịu khó xây dựng quan hệ với các thành viên. "Không ai dễ dàng được nhận chỉ vì anh ta là Jeff Bezos", một nguồn tin nói. Theo người này, những người muốn gia nhập phải tham dự các buổi gặp mặt, làm quen với cộng đồng cư dân thay vì nghĩ rằng chỉ cần mua nhà trên đảo là đủ điều kiện.

Câu lạc bộ Indian Creek Country, nơi chỉ toàn thành viên thuộc giới siêu giàu. Ảnh: Bloombergg

Indian Creek chỉ có khoảng 41 căn nhà và quy tụ nhiều tỷ phú, người nổi tiếng. Mark Zuckerberg, người hoàn tất thương vụ mua bất động sản trị giá 170 triệu USD trên đảo hồi tháng 3, cũng được cho là chưa phải thành viên câu lạc bộ.

Các cư dân hiện tại và trước đây của Indian Creek gồm tỷ phú Carl Icahn, cựu chủ sở hữu Philadelphia Eagles Norman Braman; cựu huấn luyện viên Miami Dolphins Don Shula, đồng sáng lập Hotels.com Robert Diener; siêu mẫu Adriana Lima và tỷ phú Jeff Soffer.