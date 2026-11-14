Triệu phú Mỹ xây trang trại cho 200 người trú ẩn ngày tận thế

Mùa hai của loạt phim Homestead: The Series ra mắt ngày 3/11, tiếp nối câu chuyện về một nhóm người trú ẩn tại trang trại trên núi sau vụ tấn công hạt nhân tàn phá Los Angeles, Mỹ.

Ngoài đời, trang trại nơi đoàn phim ghi hình nằm trên vùng đồi gần thành phố Bountiful, bang Utah, thuộc sở hữu của triệu phú Jayson Orvis, 57 tuổi. Ông sống tại đây cùng vợ và ba trong số 7 người con. Khi mùa hai lên sóng, People đăng lại câu chuyện về lần đầu Orvis mở cửa trang trại đón báo chí năm 2025.

Jayson Orvis tại khu đất của anh ở Utah. Ảnh: People

Trong cuộc phỏng vấn khi ấy, Orvis kể ông đã dành hơn một thập kỷ để biến khu đất rộng khoảng 121 ha thành nơi gia đình và 200 người bạn có thể nương náu nếu xã hội sụp đổ. Ông không xây hầm chống nổ dưới lòng đất vì điều ông tính đến là cả nhóm sẽ sống ra sao sau khi thảm họa qua đi.

Trang trại có giếng nước, hệ thống điện mặt trời và kho dự trữ gần 50 tấn ngũ cốc. Gia đình trồng rau quả, nuôi dê, thỏ, gà và có một ao cá hồi. Thời điểm dẫn khách qua khu vườn gần xưởng cưa, Orvis hái vài quả anh đào dại mời mọi người nếm thử. "Chúng tôi có nhiều măng tây và mâm xôi đến mức hái không xuể", ông nói.

Pamela, vợ Orvis, nhớ những ngày đầu gia đình chỉ có vườn rau và kho thực phẩm. Đàn gia súc, gia cầm có sau, khi chồng bà bắt đầu học chăn nuôi. Theo thời gian, trang trại có thêm nhà kính, xưởng cơ khí, khu giết mổ và kho vũ khí. Trong kho vật dụng, gia đình lưu trữ sách y khoa, bộ đàm cầm tay lẫn dụng cụ làm đồ da.

Từ trái sang: Jayson Orvis cùng vợ Pamela và con gái Alex. Ảnh: People

Trong số những người Orvis dự định đón về trang trại có nhân viên y tế, người làm vườn, người nuôi ong và lính đặc nhiệm. Ông tính rằng với thực phẩm dự trữ cùng những gì tự nuôi trồng được, cả nhóm có thể sống ở đây lâu dài. "Chúng tôi sẽ có đủ điều kiện để tự bảo vệ và cũng sẽ cố hết sức chia sẻ những gì mình có, giúp đỡ hàng xóm", ông nói.

Từ nhỏ, Orvis đã quen với việc trồng trọt và chăn nuôi. Gia đình ông sống ở thành phố Anaheim, bang California, trồng rau, nuôi gà, thỏ và ong trong vườn sau nhà. Năm 15 tuổi, ông viết bài đầu tiên cho một tạp chí chuyên về ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Khi trưởng thành, Orvis theo nghiệp kinh doanh. Sau khi bán công ty chuyên giúp khách hàng cải thiện hồ sơ tín dụng năm 2010, ông dùng kinh nghiệm tiếp thị để hỗ trợ các cựu binh khởi nghiệp. Qua công việc này, ông quen Jeff Kirkham, cựu lính đặc nhiệm Mỹ từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Hai người sau đó cùng viết bộ tiểu thuyết Black Autumn, đưa đề tài sinh tồn mà Orvis yêu thích từ thuở nhỏ vào câu chuyện về một nhóm người tìm cách sống sót sau thảm họa hạt nhân.

Kirkham từng chứng kiến người dân ở Haiti, Iraq và Afghanistan đoàn kết để vượt qua khủng hoảng. Từ những trải nghiệm ấy, ông chia sẻ với Orvis rằng khi trật tự xã hội sụp đổ, sự tương trợ giúp người ta có cơ hội sống sót cao hơn việc chỉ dựa vào vũ khí

Dù dành nhiều năm chuẩn bị, Orvis cho rằng khả năng xã hội sụp đổ trong đời mình chỉ khoảng 1-2%. Khi được hỏi sẽ nghĩ gì nếu ngày tận thế chẳng bao giờ đến, ông nhìn quanh trang trại rồi đáp:

"Được học cách chăn nuôi, trồng trọt và cùng các con làm những việc này thật tuyệt vời. Tôi không hối tiếc chút nào".