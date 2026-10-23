Chiếc vali chocolate tiết lộ đẳng cấp giới siêu giàu Thụy Sĩ

Mỗi tháng 4, sau đại hội cổ đông thường niên của hãng chocolate Lindt & Sprüngli tại Zurich, một nhóm nhà đầu tư sẽ rời hội trường với món quà mang tên "Schokoladekoffer" (vali chocolate).

Theo Business Insider, chiếc vali màu xanh này trở thành dấu hiệu nhận diện, cho thấy người xách nó đang sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của một trong những thương hiệu chocolate đắt nhất thế giới.

Các cổ đông Lindt rời hội nghị cổ đông với vali biểu tượng của sự giàu có. Ảnh: BI

Chiếc vali được tặng miễn phí, nhưng để có được nó không phải dễ. Lindt phát hành 2 loại chứng khoán: cổ phiếu đăng ký có quyền biểu quyết và chứng chỉ tham gia không có quyền biểu quyết. Chỉ những người sở hữu loại cổ phiếu đầu tiên mới đủ điều kiện dự đại hội và nhận quà.

Một cổ phiếu có quyền biểu quyết của Lindt hiện giao dịch quanh mức 78.000 franc Thụy Sĩ (hơn 94.000 USD). Tháng 10/2025, mã chứng khoán này từng chạm đỉnh 132.000 franc (hơn 150.000 USD), tương đương giá trị một chiếc ôtô hạng sang. Do đó, những người đủ điều kiện xách vali chocolate thường là giới siêu giàu, các gia tộc hoặc nhà đầu tư tổ chức. Mức giá cổ phiếu đắt đỏ đã biến chiếc vali chocolate thành biểu tượng định vị đẳng cấp.

Ông Thierry Borgeat, đồng sáng lập công ty quản lý tài sản Arvy, cho rằng không nhà đầu tư nào chi hàng trăm nghìn franc chỉ để đổi lấy vài kg chocolate, song chiếc vali mang ý nghĩa biểu tượng lớn về văn hóa.

"Người Thụy Sĩ không mua Ferrari hay đồng hồ xa xỉ để khoe của. Bạn chỉ cần sở hữu cổ phiếu của một công ty 180 năm tuổi, đi họp cổ đông và xách chiếc vali chocolate dạo bước trên phố Zurich", ông Borgeat nói.

Các sản phẩm trong hộp quà tặng của Lindt. Ảnh: BI

Trong thời gian làm việc tại các ngân hàng tư nhân, ông Borgeat thường thấy giới nhà giàu mang các vali này đến văn phòng để chia cho đồng nghiệp. Khối lượng chocolate trong vali dao động từ 3 đến 5 kg. Tại đại hội đồng cổ đông của Lindt tháng 4 năm nay, khoảng 2.460 người đã tham dự, đồng nghĩa hàng nghìn chiếc vali được trao đi.

Đại diện công ty Lindt cho biết món quà là lời tri ân dành cho cổ đông. Việc giấu kín danh mục các loại chocolate thượng hạng bên trong nhằm tạo sự bất ngờ.

Giám đốc Trung tâm Quản trị Doanh nghiệp Weinberg (Đại học Delaware) Lawrence Cunningham đánh giá đây là chiến lược tiếp thị hiệu quả, giúp đưa trực tiếp sản phẩm vào tay nhà đầu tư và xây dựng sự gắn kết dài hạn.

Với lịch sử tăng giá cổ phiếu nhiều thập kỷ, chiếc vali màu xanh của Lindt vượt khỏi giới hạn một món quà tặng, trở thành di sản của một cộng đồng đầu tư tinh hoa, những người ưa chuộng sự kín đáo thay vì các vật dụng xa xỉ bề ngoài.