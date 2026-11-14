Giá vàng hôm nay 14/11: Nhịp điều chỉnh khốc liệt nhất thời gian qua

Giá vàng trong nước lao dốc

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 14/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ở phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, xuống mức 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào - bán ra vẫn tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu cũng điều chỉnh giá vàng giảm sâu ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng, xuống còn 13,4 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,8 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI điều chỉnh giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó, xuống mức 13,35 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,75 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Còn tại SJC, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 13,38 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,78 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm không phanh

Khảo sát vào rạng sáng 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.878,56 USD/ounce, giảm 3,41 USD/ounce trong vòng 24h. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Áp lực bán tháo tiếp tục bủa vây thị trường kim loại quý sau khi giá vàng chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý then chốt 4.000 USD/ounce. Tính từ phiên thứ Ba đầu tuần, mỗi ounce vàng đã bốc hơi xấp xỉ 290 USD – tương đương mức sụt giảm gần 7%, đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh khốc liệt nhất thời gian qua.

Đợt lao dốc này bắt nguồn từ gọng kìm vĩ mô khi lo ngại lạm phát dai dẳng đang củng cố kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới. Sức ép này lập tức đẩy đồng USD vọt lên vùng đỉnh cao nhất kể từ tháng 4/2025, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuyên thủng ngưỡng 5%. Đà tăng phi mã của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu đã đẩy chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng lên mức đắt đỏ, kích hoạt dòng tiền rút ra ồ ạt.

Đánh giá về rủi ro trước mắt, chuyên gia phân tích hàng hóa Carsten Fritsch cảnh báo áp lực lạm phát cùng các phát biểu mở đường cho kịch bản Fed nâng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm đang bao trùm tâm lý phòng thủ lên toàn thị trường, đẩy kim loại quý đối mặt nguy cơ tiếp tục bị xả hàng.

Đồng quan điểm về sự suy yếu trong ngắn hạn, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, thừa nhận việc để thủng mốc 4.000 USD/ounce đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý giới đầu tư. Dẫu vậy, vị chuyên gia này lưu ý lực cầu gom hàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương cùng sức chống chịu của các quỹ đầu tư vàng vẫn đang đóng vai trò làm bệ đỡ vững chắc cho triển vọng dài hạn.

Thận trọng hơn về mặt kỹ thuật, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, đưa ra kịch bản giá vàng có thể bị kéo lùi sâu về ngưỡng 3.800 USD/ounce – vùng tương ứng với mức thoái lui 50% của sóng tăng kéo dài suốt hai năm qua. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận nhịp chiết khấu sâu này chính là cơ hội giải ngân hấp dẫn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Ở chiều ngược lại, ông Philip Streible, Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, lại giữ góc nhìn điềm tĩnh hơn khi cho rằng kinh tế Mỹ thực chất đang phát đi tín hiệu hụt hơi. Theo lập luận của ông, áp lực lạm phát đã có dấu hiệu tạo đỉnh, khiến kịch bản Fed tung ra bước nhảy lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 khó lòng xảy ra và cơ quan này có thể sẽ sớm khép lại chu kỳ thắt chặt tiền tệ.