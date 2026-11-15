Cửa tiệm quá tải vì chủ bán hàng kiểu 'đuổi khách'

Khu Hanyang Arcade thuộc chợ Namdaemun, thủ đô Seoul những ngày qua luôn trong tình trạng ùn tắc. Tâm điểm của đám đông là quầy khăn của một tiểu thương 44 tuổi. Thay vì đon đả mời chào, chủ sạp liên tục ngăn cản khách mua hàng bằng những lời chê bai cộc lốc: "Đừng tiêu tiền", "Cái này không hợp với chị đâu", "Dù có mua thì về nhà chị cũng không bao giờ đeo", hay "Mấy thứ này chỉ dùng để lót chuồng chó".

Phong cách "đuổi khách" này lại tạo hiệu ứng ngược. Khách hàng càng nghe chê càng tò mò và đổ xô mua. Những bộ khăn có giá 10.000 won (180.000 đồng) cho 6 chiếc liên tục cháy hàng. Người bán phải liên tục bổ sung thêm hàng lên kệ, trong khi đám đông chen lấn giơ cao tiền yêu cầu thanh toán.

Chủ cửa hàng 44 tuổi được vệ sinh bảo vệ qua đám đông người hâm mộ tại chợ Namdaemun ở quận Jung-gu, Seoul, ngày 12/11. Ảnh: Oh Se-un/Korea Times

Nhiều nữ khách hàng gọi anh là "Lim Young-woong của Namdaemun" (một nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc), trong khi cộng đồng mạng ví anh như tài tử Leonardo DiCaprio phiên bản chợ truyền thống.

Một khách hàng nữ ngoài 50 tuổi cho biết, bà đã lặn lội đường xa đến chợ lần thứ ba chỉ vì thích nghe cách nói chuyện của anh, thậm chí dành 4 giờ mỗi ngày để xem các video về quầy hàng này trên mạng.

Bà Choi Mo-ran, 54 tuổi, một khách sỉ thường xuyên tại đây, cho biết chủ sạp vốn đã nổi tiếng trong giới khách quen nhờ sự mộc mạc và hài hước từ trước khi "gây bão" trên mạng xã hội.

Chia sẻ với tờ Heraldcorp về sự nổi tiếng đột ngột, ông chủ tiệm cho biết bản thân có kinh nghiệm 10 năm bán hàng tại chợ và từng làm đủ nghề mưu sinh. Anh khẳng định mình không có kỹ thuật bán hàng đặc biệt nào mà mọi thứ đến từ may mắn. Chiến lược của sạp là lấy số lượng làm lãi, biên độ lợi nhuận mỏng thay vì chạy theo doanh thu trên từng sản phẩm. Anh cho rằng sự thu hút đến từ việc anh coi trọng sự kết nối, trò chuyện chân thật với khách thay vì chỉ chăm chăm bán hàng.

Dù kinh doanh phát đạt, sự nổi tiếng cũng mang đến rắc rối. Chiều 5/11, quầy hàng phải đóng cửa do đám đông tụ tập quá tải, gây mất an toàn. Chủ sạp sau đó phải thuê ba vệ sĩ tư nhân để vãn hồi trật tự và bảo vệ bản thân.

Sự ùn tắc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của khu chợ. Ông Choi Hyo-yeol, 82 tuổi, làm nghề giao hàng, cho biết lượng khách đổ về những ngày qua tăng gấp 2-3 lần, làm gián đoạn việc di chuyển. Các tiểu thương xung quanh than phiền đám đông chỉ tập trung vào quầy khăn, cản trở lối đi nhưng không giúp tăng doanh thu cho họ.

Dữ liệu lưu lượng khách vãng lai của Seoul quanh khu vực cửa hàng ghi nhận hơn 7.700 người vào lúc 14h ngày 6/11, tăng khoảng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế cũng gia tăng mạnh mẽ.

Trước nguy cơ gián đoạn trật tự, ngày 11/11, hơn 30 cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Chính quyền quận Jung dự kiến đề xuất Bộ Nội vụ và An toàn đưa khu vực chợ Namdaemun vào danh sách địa điểm giám sát đám đông từ năm tới, đồng thời tăng cường tuần tra tại chỗ.

Chủ cửa hàng bán khăn 44 tuổi tại chợ Namdaemun ở quận Jung-gu, Seoul. Ảnh: Heraldcorp