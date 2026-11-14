Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/11 chưa ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 14/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 137,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/11, giá vàng trong nước ngày 14/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 14/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/11, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 133,5 –137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/11 giảm với giá vàng giao ngay giảm 11 USD/ounce, xuống mức 3.884 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.886 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, chốt tuần dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá sản xuất duy trì ở mức cao ở Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu lạm phát sẽ neo cao trong thời gian tới.

Thị trường vàng thế giới có phản ứng tăng nhẹ ngay sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá kim loại quý lại giảm, kiểm tra ngưỡng kháng cự ban đầu.

Dù giá vàng thế giới tương đối vững trước các biến động, các nhà phân tích nhận định nguy cơ lạm phát dai dẳng đang bắt đầu gây sức ép lên diễn biến giá. Vàng đang giao dịch gần mức giá thấp nhất trong 13 tháng, khi giá cả tăng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.884 USD/ounce (tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/11, giá vàng ngày 15/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.