Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng
Sáng nay (28/3), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng gần 30 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 171,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại mức tương đương với vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng mức giá 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn SJC 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng…
Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu bằng giá vàng miếng SJC.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.495 USD/ounce, tăng 96 USD so với sáng qua.
Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới mức kỷ lục gần 30 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá bạc gần như đứng im. Chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 70 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 69 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 69 USD/ounce.
Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.
Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.895 - 26.305 đồng/USD, giảm 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.
Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán), giảm 2 đồng so với sáng qua.
Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.
Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.
