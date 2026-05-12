Sau cú rơi mạnh, giá vàng tăng 'bốc đầu': Sóng lớn đã quay trở lại?

Bộ ba yếu tố hỗ trợ giá vàng

Phiên giao dịch ngày 6/5 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý của vàng thế giới. Sau nhịp rung lắc đầu phiên, lực mua tăng mạnh đã kéo giá vàng giao ngay (spot gold) bật lên vùng 4.685-4.700 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn một tuần. Hợp đồng vàng tương lai Comex cũng tăng gần 3%, đóng cửa quanh 4.694 USD/ounce.

Đà phục hồi chưa dừng lại ở đó. Đến cuối tuần giao dịch ngày 8-9/5, vàng Comex tiếp tục leo lên khoảng 4.720 USD/ounce, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 4 và đánh dấu chuỗi 4 phiên đi lên liên tiếp.

Sự phấn khích nhanh chóng lan sang các thị trường khác. Tại Trung Quốc, vàng giao dịch qua kênh T+D và Sàn vàng Thượng Hải cũng phục hồi rõ nét, phản ánh tâm lý đồng thuận của giới đầu tư toàn cầu sau giai đoạn điều chỉnh mạnh hồi tháng 3-4.

Giá vàng thế giới ngày 6/5 bật tăng nhờ lực cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran, cùng dòng tiền bắt đáy kỹ thuật sau chuỗi ngày điều chỉnh sâu. Ảnh: Baidu

Đằng sau cú bật tăng là bộ ba yếu tố hỗ trợ hiếm thấy: đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng địa chính trị bớt căng thẳng sau các tín hiệu đàm phán liên quan đến Iran.

Theo bà Vương Duy Mãng, Giám đốc đầu tư tại Zhonghui Futures, một trong những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phái sinh hàng đầu tại Trung Quốc, ngòi nổ trực tiếp nhất chính là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, vàng nhanh chóng phát huy vai trò truyền thống của một tài sản trú ẩn an toàn. Cùng lúc, đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh càng củng cố thêm sức hấp dẫn của kim loại quý.

“Dù giá dầu hạ phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát, nhưng mức ‘phí rủi ro địa chính trị’ vẫn đang được định giá rất cao trên thị trường vàng”, bà Vương nhận định.

Thêm vào đó, xét về kỹ thuật, việc vàng chạm vùng đáy hơn một tháng chỉ một ngày trước đó (5/5) đã kích hoạt dòng tiền thông minh bắt đáy.

Cộng hưởng với những đồn đoán về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi thị trường đang phân vân giữa kịch bản giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 hay tăng lãi suất vào năm 2027. Sự bất định càng khiến vàng trở nên quý giá hơn trong mắt nhà đầu tư.

Cuộc chiến giữa ‘sóng ngắn’ và ‘trend dài’

Trong lúc thị trường đang sục sôi, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu đà tăng này có bền vững?

Theo ông Trương Bằng Viễn, chuyên gia phân tích tại Paipaiwang Wealth, đợt bật tăng này là tổng hòa của nhiều yếu tố: một bên là áp lực chốt lời sau giai đoạn căng thẳng hạ nhiệt, một bên là lực cầu bắt đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Ở góc độ vĩ mô, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Tuy nhiên, ông Trương khuyến nghị sự thận trọng trong ngắn hạn: “Vàng có thể sẽ biến động mạnh với biên độ cao, vùng kháng cự phía trước vẫn rất rõ. Xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào lãi suất thực và diễn biến của đồng bạc xanh”.

Trong khi đó, các chuyên gia khác lại lạc quan hơn về bức tranh dài hạn. Ông Hầu Ngạn Quân, Tổng giám đốc Hou Shitiancheng Investment, khẳng định: “Bối cảnh in tiền toàn cầu, xu hướng phi toàn cầu hóa, những rủi ro tiềm ẩn từ nợ Mỹ và đồng USD suy yếu vẫn còn nguyên. Chu kỳ tăng giá trung và dài hạn của vàng và bạc chưa hề đảo chiều”.

Ông dự báo, kết quả của xung đột Mỹ - Iran và tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed sẽ là những “chìa khóa” mở ra hướng đi rõ ràng cho thị trường.

Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chia nhỏ dòng tiền, tránh đuổi đỉnh ngắn hạn và hướng đến mục tiêu phân bổ tài sản dài hạn. Ảnh: Baidu

Dù thị trường có thể còn rung lắc trong ngắn hạn, nhưng các tổ chức tài chính quốc tế đang tỏ ra rất tự tin với triển vọng của kim loại quý. Hàng loạt ngân hàng lớn đã liên tiếp điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm về các mức rất cao.

Nhiều định chế lớn như Goldman Sachs, JPMorgan hay Wells Fargo đều đã nâng dự báo giá vàng cuối năm lên vùng 5.400-6.300 USD/ounce.

Những con số này không đến từ sự kỳ vọng suông, mà dựa trên những nền tảng vững chắc: xu hướng mua vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn tiếp diễn, quá trình "phi đô la hóa" thúc đẩy vai trò chiến lược của vàng, và đặc tính bảo vệ danh mục tài sản khi thị trường chứng khoán, trái phiếu biến động khó lường.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên làm gì?

Khi xu hướng phục hồi dần rõ nét, lời khuyên từ các chuyên gia dành cho nhà đầu tư là sự kết hợp giữa kỷ luật và tầm nhìn.

Chuyên gia Trương Bằng Viễn khuyến nghị người mua về chiến lược chia nhỏ dòng tiền và đầu tư dài hạn: “Hãy coi vàng như một công cụ phân tán rủi ro trong danh mục tổng thể, không phải công cụ lướt sóng ‘ăn xổi”.

Các sản phẩm như quỹ ETF vàng, tài khoản tích lũy vàng (Gold Accumulation Plan) là lựa chọn tối ưu nhờ tính thanh khoản và chi phí thấp.

Tuyệt đối không đuổi theo giá trong những nhịp tăng nóng, không sử dụng đòn bẩy, không vay mượn để đầu tư. Sử dụng tiền nhàn rỗi, kiên nhẫn chờ các nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế.

Và trên hết, đừng quên rằng câu chuyện của vàng không chỉ là chuyện lời lỗ trong vài ngày, mà là sự bảo toàn sức mua trước những biến động khôn lường của kinh tế toàn cầu.

Theo Sina Finance