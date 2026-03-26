Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, giá vàng niêm yết giảm, khách hàng chờ hàng dài giao dịch

Tại thời điểm 13 giờ 30 chiều nay 26-3, giá vàng miếng thương hiệu vàng rồng Thăng Long, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 167,60 triệu đồng/lượng (mua vào) - 170,60 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch giữa mua vào và bán ra là 3 triệu đồng/lượng

Khách hàng chờ giao dịch tại chi nhánh ở phố Cầu Giấy

Trong khi đó, cùng thời điểm trên, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý niêm yết giá cao hơn. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải giá niêm yết ở mức 169,50 triệu đồng/lượng (mua vào) - 172,50 triệu đồng/lượng (bán ra); Phú Quý niêm yết 170 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo thông tin, từ trưa nay 26-3, các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Bảo Tín Minh Châu bán tối đa mỗi khách 2 chỉ vàng, hẹn trả hàng ngày 11-4

Bảo Tín Minh Châu cho biết cửa hàng sẽ mua lại vàng theo giá niêm yết nếu khách hàng có nhu cầu bán.

Bảo Tín Minh Châu chi nhánh ở phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Thái Nguyễn

Cơ sở ở phố Mai Hắc Đế. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với khách hàng mua hàng mà nhận giấy hẹn, cửa hàng sẽ tiến hành trả vàng theo như thời điểm hẹn trên giấy.

Ghi nhận trong chiều ngày 26-3, Bảo Tín Minh Châu thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, hẹn ngày trả là 11-4, tức hơn nửa tháng sau mới có hàng.

Doanh nghiệp lưu ý lượng khách hàng đang xếp hàng giao dịch theo thứ tự, vì vậy khách hàng cân nhắc thời điểm tới mua do thông báo mở bán tùy từng thời điểm.

Theo đó, khách hàng có thể tới giao dịch tại số 29 phố Trần Nhân Tông, số 4 phố Mai Hắc Đế, số 139 phố Cầu Giấy.

Chiều nay 26-3, nhiều người từng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu nhưng mới chỉ nhận giấy hẹn vẫn tỏ ra lo lắng. Trước thông tin các cửa hàng của doanh nghiệp này đóng cửa hàng loạt, họ đã trực tiếp đến cửa hàng để kiểm tra tình hình, nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Chị Mai Hạnh (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết cách đây vài ngày chị đã mua 5 chỉ vàng và được hẹn đến đầu tháng 4 mới nhận hàng. Tuy nhiên, do lo ngại trước diễn biến hiện tại, chị đã đến cửa hàng để xem tình hình thực tế.