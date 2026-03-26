Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 168,500 Bán 171,500

BTMH Mua 168,000 Bán 171,000

Tỷ giá

USD Mua 26,107 Bán 26,357

EUR Mua 29,665 Bán 31,229

Cuối ngày 26-3, giá vàng tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp

Sự kiện: Giá vàng

Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của giá thế giới.

Cuối ngày 26-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.426 USD/ounce, mất hơn 100 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng đang giảm nhanh khi rớt hàng chục USD/ounce, lùi sâu về sát mốc 4.400 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại. Hiện giá dầu thô giao ngay ở mức 93,18 USD/thùng, tăng khoảng 3,1% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế cũng tăng trở lại hướng tới mốc 99,6 điểm, tăng khoảng 0,7% so với phiên trước.

Kim loại quý cũng chịu áp lực chốt lời khi chỉ trong vài ngày đã tăng một mạch từ vùng 4.100 USD/ounce lên vượt 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khiến giá trong nước cũng đi xuống. Cuối ngày hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trong vòng 2 ngày, giá vàng miếng giảm khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm trở lại vào chiều nay

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 168,3 triệu đồng/lượng, bán ra 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty Mi Hồng, PNJ niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch giá vàng nhẫn trơn ở mức quanh mua - bán lần lượt là 168 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn các thương hiệu khác.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,1 triệu đồng/lượng.

Trả tiền thật, cầm giấy hẹn và chờ đợi trong bất an, nhiều người mua vàng đang phải đối mặt rủi ro lớn khi giá vàng "nhảy múa". Hình thức trả tiền...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương

Nguồn:

-26/03/2026 18:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN