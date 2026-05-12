Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/5 quay đầu tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/5 tăng giá vàng miếng lên mức 165,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/5, giá vàng trong nước ngày 12/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/5, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/5, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/5, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162,5 –165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,3 – 165,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/5 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 30 USD/ounce, lên mức 4.702 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.734 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, dù chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, thị trường vàng thế giới vẫn duy trì đà tăng giá nhờ tâm lý phòng ngừa rủi ro trước căng thẳng Mỹ - Iran và loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sắp công bố.

Một số chuyên gia nhận định, vàng vẫn đang giữ lợi thế phòng thủ trước nguy cơ lạm phát kéo dài và bất ổn địa chính trị.

Về mặt kỹ thuật, giới phân tích cho rằng nếu vượt vùng kháng cự 4.769 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.860 - 4.880 USD/ounce trong thời gian tới. Trong khi đó, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 4.660 - 4.680 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.702 USD/ounce (tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/5, giá vàng ngày 13/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.