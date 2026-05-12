Giá vàng tăng vọt bất chấp dầu leo thang, giới đầu tư nhắm mốc 5.000 USD

Giá vàng bật tăng mạnh trở lại

Thị trường vàng thế giới mở đầu tuần mới với hai phiên tăng liên tiếp, vượt trở lại ngưỡng tâm lý quan trọng 4.700 USD/ounce.

Mở cửa phiên 12/5 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng thêm khoảng 36 USD, tương đương 0,8%, lên mức 4.772 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 11/5, giá vàng có thời điểm biến động mạnh nhưng nhanh chóng phục hồi và vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce nhờ lực mua bắt đáy mạnh từ khu vực châu Á.

Khoảng một tháng qua, giá vàng chủ yếu dao động quanh vùng 4.700 USD/ounce, sau khi từng giảm sâu về sát mốc 4.500 USD/ounce trong tuần đầu tháng 4.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC trước giờ mở cửa phiên 12/5 được niêm yết ở mức 162,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá này cao hơn giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ nóng lên. Giá dầu WTI trong phiên giao dịch rạng sáng 12/5 trên thị trường Mỹ tăng gần 2,8%, vượt 98 USD/thùng; dầu Brent tăng 2,9%, lên trên 104 USD/thùng.

Thông thường, việc giá dầu leo thang có thể khiến lợi suất trái phiếu tăng và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, lần này kim loại quý vẫn duy trì xu hướng đi lên.

Giá vàng tăng trở lại đầu tuần mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Một trong những yếu tố hỗ trợ vàng là đồng USD suy yếu cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trở lại. Bên cạnh đó, những thông tin từ việc Trung Quốc mua mạnh vàng gần đây tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường kim loại quý.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 18 liên tiếp, với lượng mua thêm 8 tấn trong tháng 4, cao hơn đáng kể so với các tháng trước đó. Động thái này cho thấy xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vẫn chưa dừng lại.

Giá vàng tăng bất chấp việc nhu cầu nhập khẩu tại Ấn Độ - thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, suy giảm do thuế và một số quy định và khuyến nghị của chính phủ.

Theo giới phân tích, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng hiện nay chính là những tín hiệu mới từ Trung Đông. Mỹ và Iran đã có tín hiệu đàm phán trở lại cho dù vẫn có tuyên bố cứng rắn giữa hai bên.

Tâm lý chấp nhận rủi ro này cũng phần nào phản ánh trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Chỉ số S&P 500 của Mỹ rạng sáng 12/5 lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 7.400 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm công nghệ lớn. Chỉ số Nasdaq Composite cũng thiết lập kỷ lục mới.

Triển vọng vàng phụ thuộc vào Mỹ và Trung Đông

Dù vàng đang phục hồi mạnh, triển vọng tiếp theo của kim loại quý vẫn phụ thuộc lớn vào hai yếu tố then chốt: chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Trong một tuyên bố vừa được đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình từ phía Mỹ và gọi phản hồi này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông nhận định lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran hiện ở trạng thái “nguy kịch” và “cực kỳ mong manh”. Những phát biểu này lập tức khiến thị trường lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cảnh báo xung đột với Iran “vẫn chưa kết thúc”. Theo ông Netanyahu, Iran vẫn còn các cơ sở làm giàu uranium, vật liệu hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo cần phải xử lý.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Nếu căng thẳng leo thang và tuyến đường này bị ảnh hưởng, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh, kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu. Đây chính là điểm khiến thị trường vàng trở nên khó đoán hơn trong ngắn hạn.

Thông thường, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng quá mạnh và đẩy lạm phát lên cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Điều này gây bất lợi cho vàng do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên.

Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tối 12/5 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào tối 13/5.

Các tín hiệu gần đây cho thấy giới đầu tư đã giảm kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt hạ lãi suất trong năm nay. Thị trường hiện chia rẽ giữa hai kịch bản: Fed nới lỏng rất nhẹ, thậm chí không giảm lãi suất trong năm 2026 nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Các chuyên gia của ING cho rằng bế tắc trong đàm phán hòa bình tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó củng cố khả năng lãi suất cao kéo dài. Đây là yếu tố từng gây áp lực đáng kể lên vàng trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, ING vẫn dự báo vàng có khả năng chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay nếu bất ổn địa chính trị tiếp tục kéo dài và các ngân hàng trung ương duy trì xu hướng tăng dự trữ vàng.

Ngoài yếu tố cơ bản, phân tích kỹ thuật cũng cho thấy vàng đang đứng trước thời điểm quan trọng. Theo các chuyên gia, nếu giá vàng giữ vững trên ngưỡng trung bình động 50 ngày quanh mức 4.769 USD/ounce, kim loại quý có thể hướng tới vùng kháng cự tiếp theo từ 4.860-4.880 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ mạnh gần nhất hiện nằm quanh mốc 4.660 USD/ounce. Nếu đánh mất ngưỡng này, vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại.