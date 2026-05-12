Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Đến 10h30' ngày 12/5, giá vàng miếng SJC đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 163,5-166,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng quay đầu hạ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều, xuống mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/5, lúc 8h35', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức giá 163,5-166,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng đắt hơn 1,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 11/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 162,2-165,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, kết phiên ở mức 161,7-164,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162,2-165,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 162,2-165,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 10h49, giá vàng thế giới suy yếu, giảm còn 4.726 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng "bốc đầu" vượt 4.750 USD/ounce. Lúc 7h, giá vàng giao dịch ở mức 4.760 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.731 USD/ounce, tăng 15 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.734 USD/ounce.