Dòng người thấp thỏm trên ‘phố vàng’ trước giờ Bảo Tín Minh Châu mở cửa

Vẫn chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Từ khoảng 9h sáng, từng nhóm người đã bắt đầu tập trung trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Phần lớn trong số này là những khách đã đặt mua vàng trước đó và đến lấy theo giấy hẹn. Một số người khác cho biết, họ đến sớm để chờ mua vàng.

Người dân xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sáng 26/3 (ảnh: N.M).

Bà Ngọc Bích (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi mua 2 cây vàng Bảo Tín Minh Châu cách đây 20 ngày và theo lịch hẹn hôm nay tôi ra lấy. Tôi có mặt ở cửa hàng trước 9h sáng nhưng nhân viên thông báo 12h mới lấy được. Thời điểm đó tôi mua vàng giá 183,1 triệu đồng/lượng nay giá xuống thấp hơn gần 10 triệu đồng/lượng".

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, đến 12h cửa hàng mới mở bán nhẫn tròn nhưng mỗi người được mua bao nhiêu chưa có thông báo chính thức.

Bà Bích Ngọc chờ lấy 2 cây vàng theo lịch hẹn tại Bảo Tín Minh Châu (ảnh: N.M).

Chị Thu Nga (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Tôi ngồi xếp hàng chờ đến trưa luôn vì thấy giá đang thấp nên tranh thủ mua vào".

Trước đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tạm dừng giao dịch vào chiều ngày 25/3 các cửa hàng tạm thời đóng cửa để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và làm rõ một số thông tin.

Quá tải trả vàng theo giấy hẹn

Điều đáng chú ý là không chỉ riêng khu vực trước cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đông người, mà tại một cửa hàng vàng khác trên cùng tuyến phố, người dân cũng xếp hàng dài từ sáng sớm. Nhiều người cho biết, họ phải chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để được vào bên trong lấy vàng theo giấy hẹn đã đăng ký từ trước và thông báo gấp của cửa hàng.

Được thông báo bất ngờ, người dân xếp hàng chờ đợi lấy vàng tại Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải.

Nhận được tin nhắn của cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, chị Ngọc Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) lên cửa hàng lấy. "Tôi mua từ ngày Vía Thần tài và theo lịch hẹn phải đến cuối tháng 4 tôi mới lấy được vàng. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn thông báo ra lấy vàng sớm. Đến nơi, tôi phải ngồi chờ trên vỉa hè mà mất gần 2 tiếng mới lấy được vàng", chị Trinh nói.

Người dân chờ hàng tiếng đồng hồ xếp hàng từ vỉa hè đến bên trong cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải để lấy vàng.

Cũng theo thông báo của cửa hàng này, khách mua vàng nhẫn vẫn phải lấy giấy hẹn và chờ 40-50 ngày mới nhận được vàng.

Dù theo lịch hẹn, đến 18/4 mới lấy vàng nhưng người dân được cửa hàng thông báo đến lấy trong hôm nay.

Đến gần trưa, lượng người đổ về “phố vàng” Trần Nhân Tông vẫn tiếp tục tăng. Nhiều người mới đến phải xếp hàng ở cuối dãy, trong khi những người đến sớm vẫn kiên nhẫn chờ đợi để nhận vàng theo giấy hẹn.