SJC lãi kỷ lục dù doanh thu thấp nhất 10 năm

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có doanh thu gần 14.031 tỷ đồng. Con số này giảm hơn 56% so với năm 2024 và là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây.

Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn với mức sụt 58%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp được cải thiện 6%, lên gần 742 tỷ đồng. Biên lãi gộp được ghi nhận ở mức 5,29%.

Công ty có hơn 4 tỷ đồng doanh thu tài chính, cải thiện 11% so với cùng kỳ. Khoản này chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Một lô vàng miếng SJC tại trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm các chi phí thường xuyên trong năm qua có xu hướng được cắt giảm. Chi phí bán hàng sụt 36%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn 7% so với cùng kỳ.

Riêng chi phí tài chính ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn hơn 27 tỷ nhờ được giảm phần dự phòng tổn thất đầu tư. SJC tốn hơn 1 tỷ đồng trả lãi vay trong năm trước. Họ đang có khoản vay 45,5 tỷ đồng tại MB nhằm phục vụ sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, bạc, đá quý và đồ kim hoàn mỹ nghệ.

SJC báo lãi sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, công ty lãi hơn một tỷ đồng.

Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2014. Con số này vượt xa mục tiêu lãi sau thuế gần 89 tỷ đồng được ban lãnh đạo công ty trình UBND TP HCM - cơ quan đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn tại đây.

Tính đến cuối năm trước, công ty có tổng tài sản hơn 2.500 tỷ đồng, cải thiện gần 14%. Trong đó, hơn 2.000 tỷ đồng là hàng tồn kho, chủ yếu là hàng hóa. Kỳ này, SJC không dự phòng giảm giá cho lượng hàng tồn như năm 2024.

Nợ phải trả tăng gần 16% lên hơn 576 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (hơn 278 tỷ đồng), tiền cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ (hơn 125 tỷ đồng).

SJC là doanh nghiệp chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước, nhiều năm liền đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. Họ thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng. SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, Nghị định 232 có hiệu lực từ tháng 10/2025 đã xóa bỏ cơ chế này. Các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng và doanh nghiệp.