Giá vàng và bạc tăng như lên đồng, lập đỉnh mới: Giải mã cơn sốt kim loại quý

Giá vàng tăng mạnh nhờ kỳ vọng ngày càng rõ ràng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Khi lãi suất thấp, các tài sản không sinh lãi như vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị, rủi ro thương mại và xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng mua vàng đã củng cố vai trò “nơi trú ẩn an toàn” của kim loại quý này. Đồng USD suy yếu cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn, do vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế.

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 67%, liên tục phá vỡ các mốc lịch sử và hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Điều gì khiến bạc còn tăng mạnh hơn vàng?

Trong khi vàng lập đỉnh mới, bạc thậm chí còn gây chú ý hơn khi tăng tới 138% từ đầu năm, vượt xa mức tăng của vàng. Động lực chính đến từ dòng tiền đầu tư mạnh mẽ và tình trạng nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt.

Bạc vừa đóng vai trò tài sản trú ẩn, vừa là kim loại công nghiệp quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ. Sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư và nhu cầu sản xuất đã tạo lực đẩy kép cho giá bạc.

Việc bạc liên tục lập kỷ lục mới cho thấy niềm tin của thị trường rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể còn kéo dài.

Đà tăng này có bền vững đến hết năm và sang 2026?

Theo các chuyên gia, yếu tố mùa vụ đang ủng hộ vàng và bạc, bởi tháng 12 thường mang lại lợi suất tích cực cho hai kim loại này. Tuy nhiên, khi năm sắp khép lại, thanh khoản thị trường có thể giảm và rủi ro chốt lời bắt đầu gia tăng.

Về kỹ thuật, việc vàng vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng cho thấy dư địa tăng vẫn còn, nhưng biến động ngắn hạn có thể lớn hơn. Thị trường hiện đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, dù Fed vẫn phát tín hiệu thận trọng.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại quý khác như bạch kim và palladium cũng tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản kim loại trong bối cảnh bất định toàn cầu.