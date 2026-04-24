Giá vàng tiếp đà giảm mạnh

Vào lúc 9h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 168,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về quanh mốc 168 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giá 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.681 USD/ounce, giảm 40 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 77 triệu đồng/kg, giảm 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat dao động quanh 76 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.