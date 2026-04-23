Giá vàng tiếp tục sụt giảm, thủng mốc 170 triệu đồng/lượng

Sáng 23/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC được giảm xuống còn 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu tuần 500.000 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch tại 4.732 USD/ounce, giảm 40 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.772 USD/ounce). Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời vẫn khá lớn sau giai đoạn giá vàng tăng nóng.

Đồng USD mạnh đã đẩy giá vàng đi xuống.

Trước đó, giá vàng từng phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi thị trường nhanh chóng chịu sức ép từ các yếu tố vĩ mô.

Giá vàng đã giảm khoảng 11% kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Giới phân tích nhận định sự mạnh lên của đồng USD là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống, bởi kim loại quý này được định giá bằng USD nên trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao 4,28% làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn hỗ trợ thị trường vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 92,5 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Điều này phần nào kích thích nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.