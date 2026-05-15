Giá vàng tiếp đà giảm, bạc ‘lao dốc’

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.612 USD/ounce, giảm 73 USD so với sáng qua.

Giá vàng giảm về mốc 164 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc có mức giá giảm “sốc” lên tới 6 triệu đồng/kg trong vòng 1 ngày qua. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI niêm yết 82 triệu đồng/kg, bạc Ancarat quanh mức 81 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh hơn giá vàng bởi ngoài tác động từ đà lao dốc của thị trường thế giới, mặt hàng này còn chịu áp lực chốt lời khá lớn trong nước. Sau giai đoạn tăng nóng, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, khiến giá bạc biến động mạnh hơn vàng.

Trong khi vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn với nhu cầu nắm giữ ổn định, bạc có tính đầu cơ cao hơn và thanh khoản thấp hơn nên thường phản ứng mạnh trước tâm lý thị trường.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.