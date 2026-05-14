Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/5 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/5 giữ giá vàng miếng ở mức 165 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/5, giá vàng trong nước ngày 14/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/5, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/5, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162 –165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 161,8 – 164,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 13 USD/ounce, lên mức 4.700 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.686 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường vàng thế giới vẫn duy trì nền tảng hỗ trợ dài hạn.

Ông Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com - nhận định, lạm phát cao và lợi suất tăng đang gây sức ép ngắn hạn lên giá vàng, song về dài hạn lại có thể hỗ trợ kim loại quý.

Dù vàng đang chịu nhiều lực cản ngắn hạn, một số tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn. Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể lên 5.400 USD/ounce vào cuối năm, còn JPMorgan kỳ vọng kim loại quý đạt 6.300 USD/ounce nhờ nhu cầu mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.700 USD/ounce (tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

