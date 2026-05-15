Trúng xổ số miền Nam, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long và Đồng Nai đổi thưởng ngay trong đêm

Từ tối 14 đến sáng 15-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài. Tất cả đều đổi thưởng ngay trong đêm.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh An Giang.

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 14-5, giải độc đắc (dãy số 859600) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là các đại lý Phước Danh, Thanh Vân, Phước Cường (tỉnh Vĩnh Long) và đại lý Đông Phú (tỉnh Đồng Nai).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Khắc Duy và đại lý An Tâm ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 13-5, giải độc đắc (dãy số 077915) đến tối 14-5 mới được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lý Sang ở xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 15-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.