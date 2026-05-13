Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/5 lại quay đầu giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 165 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/5, giá vàng trong nước ngày 13/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/5, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5, giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/5, giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162 –165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 161,8 – 164,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/5 giảm với giá vàng giao ngay giảm 15 USD/ounce, xuống mức 4.687 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.696 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới giảm giá khi dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự kiến khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro nguồn cung năng lượng vẫn giúp kim loại quý duy trì vùng giá cao.

Một số chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang chịu tác động trái chiều. Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cùng đồng USD mạnh lên đang hạn chế đà đi lên của giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý ở vùng giá cao.

Về kỹ thuật, giới phân tích đánh giá vùng 4.660-4.680 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể quay lại thử thách vùng 4.757 USD/ounce và xa hơn là khu vực 4.860-4.880 USD/ounce trong thời gian tới.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.687 USD/ounce (tương đương khoảng 149,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/5, giá vàng ngày 14/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.