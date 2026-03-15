Sau đợt tăng giá gần đây, giá vàng hiện đang bị mắc kẹt trong cuộc giằng co ngắn hạn quen thuộc, kiểm tra mức hỗ trợ gần 5.000 USD/ ounce khi thị trường phải vật lộn với những tác động của tăng trưởng chậm lại và lạm phát dai dẳng.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần với tâm thế phòng thủ (ảnh minh họa).

Dữ liệu kinh tế mới nhất chỉ làm phức tạp thêm triển vọng. Tăng trưởng GDP của Mỹ giảm mạnh trong quý IV, chỉ tăng 0,7% , trong khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Sự kết hợp này đã làm sống lại những lo ngại về hiện tượng đình trệ kinh tế kèm lạm phát - một sự kết hợp độc hại giữa tăng trưởng yếu và giá cả tăng cao mà các nhà hoạch định chính sách có rất ít công cụ để giải quyết.

Tuy nhiên, đối với vàng, câu chuyện phức tạp hơn so với diễn biến giá hiện tại.

Trong ngắn hạn, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn là một trở ngại đáng kể. Với lạm phát vẫn ở mức cao, ngân hàng trung ương có rất ít dư địa để mạnh tay cắt giảm lãi suất ngay cả khi đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. Điều đó có nghĩa là lãi suất có khả năng vẫn ở mức cao, hỗ trợ đồng Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Động lực này giúp giải thích sự ổn định gần đây của kim loại này. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự chuyển hướng sang nới lỏng tiền tệ đang buộc phải điều chỉnh kỳ vọng của mình khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đối mặt với giá tiêu dùng leo thang, vốn đang bị trầm trọng thêm bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Lãi suất cao kéo dài tạo ra ma sát đối với vàng trong ngắn hạn vì chúng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Nhưng chính những lực lượng tạo ra áp lực ngắn hạn này cuối cùng có thể củng cố triển vọng dài hạn của vàng.

Một thời kỳ dài duy trì chính sách tiền tệ ổn định hoặc thắt chặt có nguy cơ làm trầm trọng thêm môi trường kinh tế vốn đã mong manh. Chi phí vay tăng cao đang gây áp lực ngày càng lớn lên bảng cân đối kế toán của chính phủ trên toàn thế giới khi mức nợ công leo lên mức cao kỷ lục. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị - từ các cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông đến cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc - tiếp tục tạo ra sự bất ổn cho thị trường toàn cầu.

Bất chấp những rủi ro ngắn hạn, các nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn tiếp tục nhìn nhận vàng qua lăng kính dài hạn này. Các nhà quản lý tài sản lớn lập luận rằng kim loại này cung cấp một hình thức đa dạng hóa hiếm có trong một môi trường mà cả cổ phiếu và trái phiếu đều đối mặt với những rủi ro cấu trúc ngày càng tăng.

Nói cách khác, sự suy yếu hiện tại của vàng có thể ít liên quan đến các yếu tố cơ bản xấu đi mà liên quan nhiều hơn đến thời điểm.

Những thất vọng ngắn hạn có thể đang chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí hôm nay. Nhưng những yếu tố đang hình thành bên dưới bề mặt cho thấy đà tăng trưởng dài hạn của vàng còn lâu mới kết thúc.