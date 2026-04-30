Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

Tỷ giá

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Sự kiện: Giá vàng

Khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi khi mua vàng nhẫn trơn thương hiệu này.

Chiều 30-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào, 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng trong nước ổn định ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, bất chấp giá vàng thế giới đi lên. Lúc 14 giờ 30, giá vàng thế giới phục hồi lên mức 4.592 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu phiên sáng và đang tiến sát mốc 4.600 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Giá vàng trong nước đang thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc - Đá quý Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng.

Theo thông báo, khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi 20% chênh lệch giá (mua vào - bán ra), tương ứng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng khi mua các sản phẩm vàng Rồng Thăng Long.

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác được giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, khách hàng đầu tư của công ty này (đang sở hữu thẻ đầu tư còn hiệu lực) và khách đầu tư đã được cập nhật trên hệ thống. Với khách hàng mới, mua từ 10 lượng vàng Rồng Thăng Long trở lên sẽ được hưởng ưu đãi dành cho nhà đầu tư, áp dụng với mọi giao dịch phát sinh.

Chính sách ưu đãi được Bảo Tín Minh Châu tung ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang trầm lắng, khi giá vàng đã thấp hơn vùng đỉnh lịch sử 190-191 triệu đồng/lượng hồi quý I/2026 tới 24-25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục sụt giảm, hiện ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026 song vẫn cao hơn giá vàng thế giới 20 triệu...

Theo Thái Phương



-30/04/2026 15:01 PM (GMT+7)
