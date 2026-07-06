Giá vàng cuối năm 2026 đứng giữa hai kịch bản trái ngược

Thị trường vàng toàn cầu đang hồi phục mạnh, xóa gần hết mức giảm trước đó. Theo báo cáo giữa năm của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn biến động kỷ lục: vàng “lập 12 đỉnh mới”, vọt lên 5.500 USD/ounce vào tháng 1, sau đó lao dốc xuống dưới 4.000 USD vào tháng 6 trước khi phục hồi trở lại.

Hiện vàng giảm khoảng 7% so với đầu năm nhưng vẫn nằm trong nhóm tài sản có hiệu suất tốt nhất 12 tháng qua. Điểm đáng chú ý: giá giảm mạnh trong giờ Mỹ nhưng phục hồi nhờ lực mua từ châu Á, khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực này.

Đà tăng gần đây của vàng cũng được thúc đẩy bởi một yếu tố then chốt: báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000.

Kết quả này ngay lập tức làm hạ nhiệt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm từ 66% xuống còn 54%.

Đồng USD suy yếu theo sau dữ liệu việc làm kém tích cực, tạo thêm lực đẩy cho vàng khi kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các ngoại tệ khác.

Đâu là kịch bản cho nửa cuối năm?

Các chuyên gia và tổ chức tài chính lớn đã có những nhận định đáng chú ý về triển vọng vàng từ nay đến cuối năm, tuy nhiên, có sự phân hóa rõ rệt.

Thứ nhất, kịch bản trung tính: Vàng đi ngang quanh 4.100 USD, với mức dao động ±5%. Kịch bản này dựa trên giả định Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại, thậm chí tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay.

Hỗ trợ cho kịch bản này là nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương. Dữ liệu của WGC cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5 và xu hướng này dự kiến còn tiếp diễn.

WGC dự báo giá vàng có thể giao dịch trong biên độ 4.100 USD/ounce ±5% vào nửa cuối năm 2026, trong khi kịch bản lạc quan hướng tới mốc 4.500-5.000 USD/ounce nếu rủi ro địa chính trị leo thang. Ảnh: Crown Publications

Theo ước tính, cứ mỗi 20-30 tấn vàng được các ngân hàng trung ương mua thêm trên mức trung bình dài hạn (xấp xỉ 600 tấn/năm) sẽ đẩy giá vàng tăng khoảng 1%.

Thứ hai, kịch bản lạc quan: Vàng bứt phá nếu rủi ro leo thang. WGC cũng chỉ ra các yếu tố có thể tạo ra cú hích mạnh mẽ cho vàng.

Nếu căng thẳng địa chính trị leo thang hoặc nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng thì kỳ vọng về lãi suất sẽ đảo chiều, vàng có thể bật tăng lên vùng 4.500 USD/ounce.

Trong một kịch bản tích cực hơn, khi các tín hiệu về suy thoái kinh tế toàn cầu trở nên rõ ràng, vàng thậm chí có thể hướng đến mốc 5.000 USD/ounce.

Theo WGC, chỉ số rủi ro địa chính trị tăng 100 điểm trong một tháng có thể đẩy giá vàng tăng 2,5% trong lịch sử.

Bên cạnh đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 được dự báo sẽ gây ra nhiều bất ổn chính sách, từ đó hỗ trợ nhu cầu mua vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Phố Wall chia đôi quan điểm

Điều thú vị là các ngân hàng đầu tư hàng đầu lại có những dự báo rất khác biệt. Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.900 USD/ounce (từ 5.400 USD), do kỳ vọng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Hãng này dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6/2027.

JPMorgan và Wells Fargo vẫn giữ dự báo lạc quan ở mức 6.000 USD/ounce hoặc cao hơn. Quan điểm này dựa trên niềm tin rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương không bị ảnh hưởng bởi các quyết định của Fed và sẽ tiếp tục là trụ đỡ vững chắc cho thị trường.

Sự khác biệt này phản ánh hai cách tiếp cận khác nhau: Goldman Sachs coi vàng như một tài sản nhạy cảm với lãi suất, trong khi JPMorgan và Wells Fargo nhấn mạnh vai trò của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược của các ngân hàng trung ương.

Điểm sáng xuyên suốt hỗ trợ thị trường là nhu cầu mua vàng tích trữ của các ngân hàng trung ương. Một cuộc khảo sát của Diễn đàn Các Tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD trong thập kỷ tới nhiều hơn số lượng muốn tăng tỷ trọng này.

Khoảng 30% số ngân hàng trung ương được khảo sát dự định tăng cường dự trữ vàng trong 1-2 năm tới và 51% cho rằng động lực mua vàng đến từ nhu cầu bảo vệ trước rủi ro địa chính trị.

Thậm chí, 61% các ngân hàng trung ương kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng 5.000-6.000 USD/ounce vào tháng 6/2027.

Các chuyên gia cảnh báo vàng đang tìm điểm cân bằng và sẽ biến động rộng, đan xen yếu tố hỗ trợ và gây áp lực. Theo WGC, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn sẽ giúp hạn chế đà giảm của vàng, trong khi bất kỳ động thái nới lỏng tiền tệ nào cũng có thể tạo cú hích cho giá.

Vì vậy, nhà đầu tư không nên chạy theo biến động ngắn hạn mà cần có chiến lược phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro.

Theo WGC, OMFIF