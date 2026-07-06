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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 148,400 Bán 151,400

BTMH Mua 147,000 Bán 150,500

Tỷ giá

USD Mua 26,072 Bán 26,462

EUR Mua 29,304 Bán 30,849

Giá vàng đứng im, cả tuần người mua 'bỏ túi' bao nhiêu?

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng. Do chênh lệch mua vào - bán ra lớn nên dù giá vàng tăng 5 triệu đồng/lượng trong tuần qua thì nhà đầu tư chỉ lãi 2 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng.

Nếu như nhà đầu tư mua vàng cách đây 1 tuần bán ra hôm nay lãi 2 triệu đồng/lượng, bởi dù giá vàng tăng nhưng chênh lệch mua vào - bán ra lớn.

Giá vàng miếng SJC "đứng im" ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC "đứng im" ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần cũng chỉ lãi 2 triệu đồng/lượng nếu bán ra hôm nay. Hiện, vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 148-151 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.181 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Giá vàng tương đương hơn 133 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 6/7 ở mức 25.202 đồng/USD,giảm 1 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.072 - 26.462 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giao dịch quanh 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 6/7: Tiếp đà hồi phục
Giá vàng hôm nay 6/7: Tiếp đà hồi phục

Sáng 6/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.189 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/07/2026 09:45 AM (GMT+7)
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