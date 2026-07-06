Giá vàng đứng im, cả tuần người mua 'bỏ túi' bao nhiêu?

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng.

Nếu như nhà đầu tư mua vàng cách đây 1 tuần bán ra hôm nay lãi 2 triệu đồng/lượng, bởi dù giá vàng tăng nhưng chênh lệch mua vào - bán ra lớn.

Giá vàng miếng SJC "đứng im" ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần cũng chỉ lãi 2 triệu đồng/lượng nếu bán ra hôm nay. Hiện, vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 148-151 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.181 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Giá vàng tương đương hơn 133 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 6/7 ở mức 25.202 đồng/USD,giảm 1 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.072 - 26.462 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giao dịch quanh 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra.