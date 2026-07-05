Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/7 tăng rất mạnh, người mua vẫn lỗ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/7 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 151,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/7, giá vàng trong nước ngày 5/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 5/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/7, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 100.000 đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/7, chốt tuần giao dịch tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/7, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148,4 –151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 147,5 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/7 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.175 USD/ounce, tăng 95 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.198 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần tăng giá mạnh, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, tâm lý thị trường đang trở nên tích cực hơn sau khi chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, trong số 16 chuyên gia phân tích, có 11 người, tương đương 69%, dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. Chỉ 13% cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 19% nghiêng về kịch bản đi ngang.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng cải thiện. Trong 183 người tham gia khảo sát trực tuyến, 54% kỳ vọng giá vàng tăng, 25% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường vàng thế giới sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Theo nhóm chiến lược gia của State Street Global Advisors, chu kỳ tăng giá của vàng vẫn còn dư địa. Tổ chức này đưa ra kịch bản cơ sở với xác suất 70%, trong đó giá vàng có thể tăng lên vùng 4.750-5.500 USD/ounce trong 6-9 tháng tới. Ở kịch bản kém tích cực hơn, vàng có thể dao động trong vùng 4.000-4.750 USD/ounce, trong khi vùng 3.750-4.000 USD/ounce được xem là khu vực hỗ trợ mạnh.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.175 USD/ounce (tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/7, giá vàng ngày 6/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.