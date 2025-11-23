Giá vàng chờ tín hiệu: Tăng mạnh hay lao dốc?

Trong suốt tuần qua, giá vàng nhiều lần thử vượt 4.100 USD/ounce nhưng đều không giữ được lực tăng. Ngay đầu tuần, vàng mở cửa ở đúng mốc này nhưng nhanh chóng quay đầu giảm về vùng 4.058 USD/ounce. Các phiên giao dịch tại châu Âu và Bắc Mỹ chứng kiến vàng nhiều lần bật lên 4.090 - 4.100 USD nhưng lại mất mốc ngay trong ngày.

Đợt bán tháo mạnh đầu tiên xảy ra khi vàng giảm sâu còn 4.011 USD/ounce chiều thứ Hai. Sau đó, vàng phục hồi nhẹ nhưng tiếp tục tạo đáy tuần sát mức 4.000 USD/ounce vào rạng sáng thứ Ba. Dù lực mua bắt đáy xuất hiện, đà phục hồi của vàng vẫn bị chặn lại khi thị trường liên tục chứng kiến các đợt bán mạnh tại mốc 4.130 USD.

Từ giữa tuần, vàng gần như chỉ dao động trong vùng hẹp 4.030 - 4.100 USD và kết tuần ở khoảng 4.065 USD/ounce, cho thấy thị trường đang thiếu động lực bứt phá.

Giới phân tích đang nhìn nhận xu hướng giá vàng ra sao?

Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang thận trọng. Chỉ 15% dự báo vàng tăng trong tuần tới, trong khi 31% cho rằng giá sẽ giảm. Hơn một nửa dự báo vàng tiếp tục đi ngang.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn lạc quan hơn: 61% số người tham gia khảo sát kỳ vọng vàng tăng giá. Nhiều chuyên gia như Colin Cieszynski và Rich Checkan cho rằng vàng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ mạnh quanh 4.000 USD và có khả năng lùi – tiến trong biên độ 4.000–4.200 USD.

Một số ý kiến khác nhận định áp lực giảm hiện tại chủ yếu đến từ giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và tâm lý chờ đợi quyết định lãi suất của Fed vào tháng tới.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý hoàn toàn vào Fed. Các chuyên gia như Kevin Grady cho rằng mọi biến động gần đây của vàng đều xuất phát từ kỳ vọng lãi suất, từng phát biểu của quan chức Fed hay biên bản cuộc họp trước đó.

Tuần tới, do thời gian bị dồn lại sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ, nhiều báo cáo quan trọng sẽ được công bố trong ba ngày đầu tuần: PPI, doanh số bán lẻ, chỉ số nhà chờ bán, đơn hàng lâu bền, GDP sơ bộ quý III, PCE và số liệu thất nghiệp.

Lượng dữ liệu dày đặc có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn bình thường, đặc biệt khi thị trường Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày thứ Năm.

Một phần bối cảnh chung tác động đến vàng đến từ thị trường chứng khoán và cuộc tranh luận về “bong bóng AI”. Tuy nhiên, theo Kevin Grady, so sánh là thiếu chính xác vì các công ty AI hiện có lợi nhuận thực, dòng tiền mạnh, khác với bong bóng công nghệ đầu những năm 2000.

Các doanh nghiệp như NVIDIA tiếp tục công bố doanh thu lớn, nhu cầu chip AI vẫn tăng. Điều này khiến tâm lý ưa rủi ro trên thị trường cổ phiếu duy trì ở mức cao, qua đó làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Dù vậy, Grady vẫn tin vàng còn "dư địa" tăng trong dài hạn, đặc biệt khi sức mua từ các ngân hàng trung ương vẫn ổn định và nền tảng giá đã tăng 50% từ đầu năm.

Xu hướng kỹ thuật đang phát tín hiệu gì cho giá vàng?

Một số chuyên gia kỹ thuật như Michael Moor và Alex Kuptsikevich cảnh báo vàng có thể bước vào nhịp điều chỉnh mạnh nếu giá xuyên thủng đường trung bình 50 ngày. Đây là vùng được xem là “ranh giới” của xu hướng tăng ba năm qua.

Tuy nhiên, những tuần gần đây, vàng vẫn giữ được mốc quan trọng này dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Điều đó cho thấy phe mua chưa rút lui hoàn toàn khỏi thị trường.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff, nếu vàng không rơi dưới 4.000 USD, xu hướng dài hạn vẫn được giữ. Mục tiêu tăng trước mắt là vượt đỉnh tháng 11 ở 4.250 USD.