Giá vàng tăng dữ, dân Sài Gòn rủ nhau bán vàng ăn Tết

Tại tiệm vàng lớn cạnh chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, số lượng người đến bán vàng nhẫn và vàng miếng khá cao trong hôm nay, ngày 9/2, nhằm ngày 22 tháng Chạp. Theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng người có nhu cầu đến bán vàng đông hơn hẳn so với người mua nữ trang những ngày giáp Tết.

Chị Thanh Hằng, ngụ phường Bình Thạnh cho biết mang bán 3 chỉ vàng nhẫn đã mua tại tiệm vàng này ba năm trước. Thời điểm đó, giá vàng nhẫn khoảng 7 triệu đồng/chỉ. Với giá thu mua 17,87 triệu đồng/chỉ sáng 9/2, chị Hằng gom về được hơn 53 triệu đồng, tức lãi khoảng 32 triệu đồng sau ba năm.

“Sắp Tết nên tôi bán 3 chỉ này để mua sắm và ăn Tết. Thấy giá vàng hôm nay tăng vọt trở lại nên tôi quyết định bán luôn”, chị Hằng nói.

Giá vàng 9/2 tăng vọt, nhiều người ở TP.HCM rủ nhau bán vàng ăn Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Sau chị Hằng, nhiều người cũng vào để bán vàng miếng, vàng nhẫn, vàng nữ trang. Một số người lần đầu đến đây bán vàng nên còn bỡ ngỡ, hỏi nhân viên khu vực thu mua.

Phía cửa hàng xác nhận lượng khách đến bán vàng trong hôm nay tăng cao hơn so với những ngày trước đó. Nhờ vậy, tiệm vàng bắt đầu có vàng bán ra trong ngày, chứ không “cháy hàng” như liên tục cả tháng qua.

Ghi nhận của chúng tôi cũng cho thấy bên trong tủ kính, vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều có đủ. Không chỉ nhẫn 1 chỉ, 5 chỉ mà nhẫn 5 phân cũng có để bán cho khách. Vàng miếng SJC 1 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng cũng có để giao dịch. Khách chỉ cần vào mua có vàng ngay, không cần phải bốc số.

Tiệm vàng đã có lại vàng trong ngày 9/2 nhưng ít khách mua. Ảnh: Hồng Phúc

Tuy nhiên, số lượng khách đến mua vàng không nhiều. Hầu hết đều bán vàng, chỉ một số khách nữ tìm nữ trang như dây chuyền, lắc để “diện” ăn Tết.

Nhân viên cửa hàng cho biết liên tục các ngày trước đó, họ chỉ bán giới hạn vào đầu ngày, khách đến bốc số, bán hết vàng trong ngày thì thôi. Tuy nhiên, hôm nay, nhiều người bán vàng hơn, khách mua ít nên tình hình giao dịch thong thả hơn.

Tình hình cũng tương tự tại một số tiệm vàng khác.

Trong hôm nay 9/3, giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 181,2 triệu đồng/lượng bán ra ở phiên giao dịch buổi sáng, đến phiên chiều, giảm về 180,4 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, vàng miếng SJC giao dịch với giá 177,4 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch buổi chiều.

Cũng tại Công ty SJC, vàng nhẫn bán ra 179,9 triệu đồng/lượng, mua vào 176,9 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng tại TP.HCM niêm yết giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bằng nhau. Cụ thể, vàng miếng và vàng nhẫn bán ra chiều 9/2 là 180,4 triệu đồng/lượng, mua vào 177,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào và bán ra là 2,5 triệu đồng/lượng.