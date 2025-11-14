Giá vàng tăng cao: Nhà đầu tư bị 'kẹp hàng', tiệm vàng tư nhân lộ chiêu trò

Ông Nguyễn Văn Hải, một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Đông (Hà Nội), cho biết đã mua vàng nhẫn của một thương hiệu nhỏ trong đợt sốt trước, khi giá vàng thế giới trên 4.200 USD/ounce và các tiệm tư nhân niêm yết ở mức 155-160 triệu đồng/lượng.

“Giờ đành chờ giá lên cao hơn nữa để bán ra chốt lời, chứ bán giờ lỗ nặng. Nhiều người cũng đang kẹt tương tự”, ông Hải nói.

Hiện tại, giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức tương đương là 4.200 USD/ounce, nhưng các tiệm vàng nhỏ vẫn giữ giá mua ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, tăng rất ít so với giá thế giới (mức 4.148 USD/ounce ngày 10/11). Trong khi đó, các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu hay Doji tăng mạnh, còn các tiệm nhỏ thì "phòng thủ quá chặt", khiến nhiều người như ông Hải không thể bán ra với giá tốt.

Hiện tượng nhiều tiệm vàng tư nhân giữ giá, không tăng nhanh theo thế giới cũng được ghi nhận ở nhiều địa phương khác như Bắc Ninh, Lào Cai...

Sáng 13/11, không ít cửa hàng vàng nhỏ giữ nguyên mức giá mua vào 144 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng - gần như không thay đổi so với vài ngày trước, dù giá thế giới đã chạm 4.195 USD/ounce, khiến khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới chênh lệch rất lớn.

Giá vàng tư nhân niêm yết ở mức thấp.

Trên thế giới, giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay (13/11) tăng thêm 2% lên mức 4.195 USD/ounce, tương đương mức tăng 3,2 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng và khoảng 3,4 triệu đồng theo tỷ giá thị trường tự do.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu lớn trong nước như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji, Mi Hồng tăng thêm khoảng 1,8 triệu đồng/lượng, lên 153 triệu đồng/lượng (giá bán ra). Giá mua vào thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng trong nước ở các tiệm vàng thương hiệu lớn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng và 13-14 triệu đồng theo tỷ giá tự do. Mức chênh còn cao hơn với các thương hiệu nhỏ.

Theo giới kinh doanh, việc các tiệm vàng tư nhân giữ giá hoặc tăng chậm hơn thị trường thế giới là do họ thận trọng trước nhu cầu mua chưa cao.

Bên cạnh đó, nhiều chủ tiệm lo ngại người dân sẽ bán tháo nếu giá vàng tăng đột ngột, nhất là sau đợt “đu đỉnh” trước đó.

Trên các diễn đàn tài chính, nhiều người cho biết đang chờ giá vàng tăng thêm để bán ra, chỉ đợi các tiệm vàng tư nhân niêm yết giá cao hơn. “Ai cũng sợ như đợt đu đỉnh trước”, một nhà đầu tư chia sẻ. Không ít ý kiến cho rằng các chủ tiệm vàng tư nhân đang “khôn ngoan” khi cố tình giữ giá thấp để tránh tình trạng khách hàng chốt lời hàng loạt.

So với giá vàng SJC, giá vàng tại các tiệm nhỏ đang thấp hơn khoảng 8 triệu đồng.

“Mấy tiệm tư nhân thường thế. Khi giá lên cao hẳn, họ mới đẩy giá vượt cả thương hiệu lớn; còn giai đoạn này họ giữ giá để người dân không ồ ạt bán ra”, một nhà đầu tư khác nhận định.

Thực tế, nhu cầu mua vàng chưa thực sự bùng nổ, dân chưa xếp hàng mua mạnh như trong đợt sốt nóng hồi tháng 10 nên các tiệm nhỏ chưa vội tăng giá. Nếu nhu cầu tăng đột biến, các tiệm vàng tư nhân sẽ nhanh chóng điều chỉnh.

Sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khiến nhà đầu tư cá nhân khó đoán định xu hướng giá vàng trong thời gian tới. Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng, đặc biệt khi khoảng cách giá mua - bán tại các tiệm tư nhân cao và không phản ánh đúng diễn biến thị trường quốc tế.

Dù vậy, xu hướng chung của giá vàng thế giới vẫn là tăng, khi kim loại quý tiếp tục giữ vai trò “hầm trú ẩn” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.