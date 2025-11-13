Mỹ khai tử đồng penny sau 238 năm: Ai thiệt hại nhiều nhất?

Đồng penny Mỹ cuối cùng được đúc hôm nay tại US Mint ở Philadelphia, dưới sự chứng kiến của Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach. Quyết định ngừng sản xuất đồng tiền một xu được Tổng thống Donald Trump công bố từ tháng 2, với lý do chi phí sản xuất gần gấp bốn lần giá trị đồng tiền.

Ngày nay, penny chủ yếu tồn tại trong hộp tiết kiệm, ngăn kéo hay các khay “để lại/mang đi một penny”, thay vì sử dụng để mua kẹo, trả phí đỗ xe hay trạm thu phí như trước đây. Dù vậy, penny vẫn có giá trị pháp lý, tức vẫn có thể dùng để thanh toán.

Theo Beach, các đồng penny cuối cùng sẽ được đấu giá; trên thực tế, penny lưu thông cuối cùng từ US Mint đã được đúc vào tháng 6. Đồng tiền một xu này còn sống lâu hơn “người anh em” half-penny tới 168 năm và hiện còn lại các đồng nickel, dime, quarter cùng half-dollar và dollar hiếm gặp.

Việc loại bỏ penny tạo ra vấn đề gì cho doanh nghiệp và người tiêu dùng?

Việc ngừng sản xuất penny, dù được chuẩn bị từ lâu, đang gây khó khăn không ngờ cho các nhà bán lẻ. Một số cửa hàng phải làm tròn giá thành lên hoặc xuống gần nhất với nickel, có thể khiến khách hàng trả thêm 1–2 cent. Một số nơi yêu cầu khách trả bằng penny để giúp cung ứng.

Tuy nhiên, tại một số bang như Delaware, Connecticut, Michigan và Oregon, hoặc tại các thành phố như New York, Philadelphia, Miami và Washington DC, các nhà bán lẻ phải trả đúng tiền thừa. Ngoài ra, các chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang (SNAP) cũng yêu cầu khách hàng không bị tính thêm, khiến việc làm tròn tiền mặt có thể gây rủi ro pháp lý.

Nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Richmond ước tính việc làm tròn sẽ tốn khoảng 6 triệu USD/năm cho người tiêu dùng, tương đương 5 cent mỗi hộ gia đình Mỹ. Mark Weller, Giám đốc Americans for Common Cents, nhận xét: “Việc chấm dứt penny diễn ra khá hỗn loạn. Đến Giáng sinh, các vấn đề về thiếu penny sẽ trở nên rõ ràng hơn.”

Penny Mỹ đã có “một cuộc đời huy hoàng” như thế nào?

Penny là một trong những đồng tiền đầu tiên của Mỹ, lần đầu đúc năm 1787, sáu năm trước khi US Mint chính thức ra đời. Đồng penny hiện nay ra đời năm 1909, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Abraham Lincoln và là đồng tiền Mỹ đầu tiên in chân dung tổng thống.

Từng là đồng tiền phổ biến để mua kẹo hay các món nhỏ, penny giờ đây ít được sử dụng và dần mất đi sự phổ biến. Bộ Tài chính ước tính hiện có khoảng 300 tỷ penny trong lưu thông, tương đương gần 9 USD mỗi người Mỹ, nhưng phần lớn bị “bỏ không hoặc sử dụng hạn chế”.

Dù vậy, nhiều người vẫn giữ penny như kỷ vật gia đình. Joe Ditler, 74 tuổi từ Colorado, kể lại ông vẫn giữ hộp xì gà chứa penny do ông nội tặng và hồi tưởng về trò ép penny trên đường ray hay máy kỷ niệm. Ông nhận xét: “Penny đã có một cuộc sống tuyệt vời, nhưng có lẽ đã đến lúc phải ra đi.”